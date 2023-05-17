Московские мюзиклы на вечер для семейного времяпрепровождения

Казалось бы, члены семьи итак почти всегда находятся рядом друг с другом: совместные завтраки и ужины, сборы в школу и на работу, помощь в выполнении домашнего задания или обычный просмотр телевизора по вечерам — примеров масса. Однако сейчас, в век современных технологий, даже будучи в одном помещении, каждый может быть поглощен своим отдельным «миром». Именно поэтому так важно проводить время с близкими, занимаясь чем-нибудь интересным и особенным. Но что делать, если все парки около дома исхожены, новые фильмы в кино просмотрены, а настолки сыграны? Идти в театр на мюзикл!

Особенности мюзиклов для всей семьи

Семейный мюзикл — это вид музыкального театрального представления, которое предназначено для аудитории всех возрастов. Главными атрибутами таких мюзиклов являются запоминающиеся песни, яркие костюмы и захватывающий сюжет, которые привлекают как старшее поколение, так и молодых зрителей. В основе мюзиклов для семейного просмотра чаще всего лежат популярные детские и молодежные книги, мультфильмы, киноленты телешоу и даже реальные события, однако нередки и оригинальные постановки, придуманные специально для музыкального театра. Благодаря творческой свободе, которой обладают мюзиклы — особенно семейные, — зрители могут погрузиться в волшебный мир фэнтези, отправиться в приключение в прошлое и будущее или получше исследовать настоящее.

Почему именно мюзиклы

Как уже говорилось, существует множество способов провести время вместе с семьей, так что давайте разбираться, почему выбор должен пасть именно на просмотр мюзикла.

Во-первых, это отличный вариант, чтобы познакомиться с театральным искусством. Завладеть вниманием юных зрителей бывает достаточно трудно: «Три часа сидеть в театре и смотреть на каких-то незнакомых людей, рассказывающих о жизни? Спасибо, но нет». К сожалению, именно так могут рассуждать некоторые представители современной молодежи. Но как приучить их к прекрасному? Ответ прост: мюзиклы. Как правило, повествование с помощью музыки и рифм воспринимается детьми легче, чем проза, а цепляющие мелодии наверняка запомнятся надолго и будут напеваться не одну неделю. Пройдет пару лет, и ребенок сам будет водить своих родных и близких в театр!

Во-вторых, отличаясь универсальностью, мюзиклы для всей семьи не обходят вниманием и взрослых зрителей. Для старшего поколения семейные постановки — отличный способ поностальгировать, окунувшись в мир детских, но поучительных историй. Более того, очень часто в семейные мюзиклы вставляют шутки и отсылки, которые понять могут только взрослые: скучать точно не придется.

Будучи жанром синтетическим, то есть сочетающим в себе различные формы искусства, мюзикл позволяет за один раз насладиться как драматургией, так и музыкой и хореографией. Артисты музыкальных постановок — профессиональные актеры, вокалисты и танцоры, что вызывает искреннее восхищение и вдохновляет зрителей на развитие собственных творческих навыков.

Рекомендации по выбору мюзикла для семейного просмотра

Несмотря на то, что мюзикл считается относительно молодым жанром даже в США — на своей родине, — сейчас афиши разных стран пестрят множеством музыкальных постановок, и Россия не является исключением. В Москве каждый год ставятся все новые и новые мюзиклы, и потеряться в таком разнообразии очень легко. Чтобы выбрать правильную постановку для семейного просмотра, читайте наши рекомендации.

Критерии выбора

Возрастные ограничения

Прежде, чем купить билет, необходимо обратить внимание на возрастные ограничения мюзикла. И если взрослые, по большей части, смогут спокойно сидеть как на постановках для самых маленьких, так и на серьезных музыкальных драмах 18+, то с юными зрителями все намного сложнее. Малыши ничего не поймут, смотря молодежные постановки, поэтому для них стоит выбирать спектакли с пометкой 0+ или 6+, а вот с подростками лучше смотреть мюзиклы, предназначенные для зрителей старше 12 лет, чтобы они не слишком скучали, наблюдая за примитивным детским сюжетом.

Жанр

Если вы думаете, что мюзиклы всегда подразумевают комедию, то вы ошибаетесь. Мюзиклы для семейного просмотра могут быть драматичными, романтическими, мистическими, а иногда содержат элементы хоррора. Важно понимать, с какими эмоциями вы хотите выйти из театра. Возможно, для семейного просмотра мюзикла с маленьким ребенком лучше подойдет что-то легкое и короткое, а вот подростки могут заинтересоваться более серьезными, даже трагичными постановками. Главный совет: обсудите возможные варианты со всеми членами семьи, которые собираются идти на мюзикл.

Сюжет

После того, как будут определены возрастные ограничения и желаемый жанр постановки, можно приступать непосредственно к выбору мюзикла. Здесь на помощь приходит сюжет. У каждого спектакля есть краткое описание, аннотация, которая без спойлеров расскажет примерное содержание постановки. Сюжеты семейных мюзиклов могут описывать самые различные темы: любовь, дружбу, путешествия, семью и многие другие, что делает постановки увлекательными и интересными для зрителей разных поколений. Ну а если принять решение совсем сложно, то всегда можно вытянуть жребий!

Лучшие семейные мюзиклы

«Звуки музыки»

Пожалуй, именно с мюзикла «Звуки музыки» Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна началась история популярности семейных музыкальных постановок. Действие разворачивается в Австрии конца 30-х годов. В центре сюжета — молодая послушница, которая устраивается гувернанткой в особняк капитана, вдовца, чтобы воспитывать его семерых детей. После премьеры мюзикла на Бродвее в 1959 году, он был экранизирован, а в 2011-2012 гг. с огромным успехом шел в Москве в Театре МДМ.

«Мэри Поппинс»

Мюзикл «Мэри Поппинс» от студии Disney по мотивам детских книг о Мэри Поппинс писательницы Памелы Трэверс и одноименном диснеевском фильме был поставлен в Лондоне в 2004 году, а на Бродвее в 2006. Сразу же завоевав признание публики, трогательная постановка о необыкновенной английской няне получила множество престижных театральных премий и стала одним из символов семейных мюзиклов, соединив в себе как элементы сказочного действия, так и глубокие философские смыслы.

«Красавица и чудовище»

Мюзикл «Красавица и чудовище», основанный на одноименном диснеевском мультфильме, стал классикой и влюбил в себя миллионы зрителей всех возрастов в разных странах. Знакомая практически каждому история обрела на сцене новую жизнь, покорив своим размахом. Не обошел стороной спектакль и российских зрителей: в 2008 году состоялась премьера в Театре МДМ, а спустя несколько лет мюзикл вновь вернулся на отечественные подмостки.

«Русалочка»

Еще одним мюзиклом, прочно занявшим свое место среди постановок для семейного времяпрепровождения, стал мюзикл «Русалочка», созданный, как и «Красавица и чудовище», на основе одноименного мультфильма Disney. «Русалочка» поразила зрителей декорациями, превратившими театральную сцену в морской мир, а также завораживающей пластикой артистов, которые с поразительной точностью воспроизводили плавные движения подводных обитателей. В России премьера постановки состоялась в 2012 году в переводе легендарного Алексея Иващенко.

«Золушка»

Изначально «Золушка» Роджерса и Хаммерстайна — это телемюзикл. Успех постановки в 1957 году был таким огромным, что она собрала у телеэкранов больше семей, чем другая любая передача в истории телевидения на тот момент. После такой феноменальной популярности телеверсии, «Золушка» вполне логично продолжила свою жизнь на театральной сцене в США, а в 2016 году была поставлена в России. И хотя сейчас постановка в Москве больше не идет, всей семьей ту самую легендарную телеверсию мюзикла можно посмотреть онлайн.

«Ничего не бойся, я с тобой»

С декабря 2022 года в Театре МДМ идет постановка, которой по праву можно присвоить звание главного мюзикла для семейного времяпрепровождения в настоящий момент. Выше мы писали, что семейные мюзиклы предоставляют взрослым отличную возможность поностальгировать.

А что может справиться с этим лучше, как не 20 хитов легендарного бит-квартета «Секрет», которые легли в основу мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»? Современные же аранжировки песен 100% привлекут и молодежь. Еще одним важным слагаемым, делающим этот спектакль идеальным вариантом для просмотра всей семьей, является необычайно светлая и добрая история поиска любви в Петербурге, а точнее в Ленинграде 80-х годов. Однако не стоит думать, что все так просто: сюжет будет принимать такие неожиданные повороты, что оторвать взгляд от сцены будет просто невозможно! Ну и вишенка на торте — зажигательные танцы, невероятная энергия артистов и зрелищные декорации, которые перенесут главных героев и в город на Неве, и на торговый флот СССР и даже… поднимут над сценой. Заинтригованы? Тогда скорее берите своих родных и приходите в МДМ! Билеты на мюзикл можно приобрести на официальном сайте проекта.

Заключение

Просмотр мюзикла всей семьей может подарить прекрасную возможность обменяться мыслями и мнениями об увиденном, что, в свою очередь, послужит хорошей основой для формирования и укрепления гармоничных взаимоотношений между родными. А еще в театре можно сделать много красивых семейных фотографий!

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