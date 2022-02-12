Московские резиденты Insight People провели кастинг в Петропавловске-Камчатском

Продолжая свой продуктивный тур, столичный продюсерский центр отправился в Петропавловск-Камчатский в поиске новых талантов. Московские резиденты компании Авет Агабекян, Ольга Долматова и Алексей Савко провели кастинг в команду Insight People – 30 счастливчиков, которые станут частью большого проекта.

Insight People – стремительно набирающий популярность столичный продюсерский центр, развивающий потенциал блогеров по всей России, проводит регулярную работу по поиску талантов. На данный момент креативное агентство представлено в 45 региональных центрах, во всех федеральных округах. Команда блогеров продюсерского центра насчитывает свыше 600 контент-мейкеров. Также креативное агентство активно развивает творческий потенциал блогеров, обучая их полезным навыкам вместе с лучшими экспертами всероссийского масштаба. В каждом региональном центре компания открывает уникальную блогерскую студию, где контент-мейкеры коллаборируют с коллегами и получают советы от наставников. Кроме того, компания обеспечивает полное юридическое и бухгалтерское сопровождение.

«Петропавловск-Камчатский – город с большой историей и креативными, талантливыми контент-мейкерами. Мы уверены, что, подписав контракт с нами, блогеры смогут засиять в российской блогосфере», — комментирует генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина.

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