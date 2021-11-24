Московские стартапы в сфере архитектуры и дизайна пройдут программу акселерации

В столице стартовал трек ArchTech программы «Московский акселератор». Его цель — поиск перспективных проектов в сфере архитектуры и дизайна помещений, технологий умного дома, искусственного интеллекта в обслуживании зданий и сооружений.

«Заявки на участие в программе подали 283 стартапа, из которых эксперты отобрали 30 наиболее перспективных. Их ждут практические занятия с наставниками, воркшопы по привлечению финансирования и подготовке выступлений перед потенциальными инвесторами и клиентами. Команды-лидеры получат возможность запустить свои инновационные решения вместе с партнерами трека», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Прием заявок на участие в ArchTech проходил в октябре. В трек приглашались стартапы, где уже есть сформированная опытная команда. Претендентам необходимо было предоставить готовую разработку или минимально жизнеспособный продукт (MVP).

«Программа предусматривает индивидуальные сессии и мастер-классы, посвященные современным трендам в строительстве и внедрению пилотных проектов. По итогам акселерационной программы, которая продлится до конца декабря, компании представят свои проекты в рамках демодня», — уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Одним из участников акселерационной программы стала облачная платформа с искусственным интеллектом по автоматизации экономического расчета строительных, инженерных и пожарных спецификаций.

Другая команда разработала платформенное решение для обучения специалистов предприятий на VR/AR- и 3D-симуляторах. Оно имитирует нештатные ситуации, а также позволяет развивать рефлекторные навыки правильного выполнения работ. Это помомжет снизить риск аварий и травматизма.

В число участников также попала компания, которая специализируется на создании цифровых двойников крупных промышленных объектов. Разработка помогает выбирать наиболее оптимальные режимы работы, ставить виртуальные производственные эксперименты, проведение которых в реальности нецелесообразно.

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