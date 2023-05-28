В День славянской письменности и культуры Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» принял участие в благотворительном концерте, который организован с целью поддержки раненных участников СВО.

Для бойцов, проходящих лечение и реабилитацию в главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко, под управлением художественного руководителя Галины Кольцовой и дирижера Дениса Анзигитова артисты Ансамбля представили программу, в которую вошли сочинения духовной музыки, а также популярные песни о мире и любви.

Военнослужащие, аплодируя, слушали выступления артистов на главной площади госпиталя. А те, чье состояние здоровья не позволило это сделать, следили за концертом из открытых окон госпиталя.

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