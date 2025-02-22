Московский детский «Театр марионеток» отпраздновал свое 25-летие в День Друзей!

20 февраля 2025 года Московский детский театр Марионеток пригласил всех на большой праздник для детей и взрослых- «День друзей», посвященный Юбилею театра.

«Дорогие друзья! Сегодня не совсем обычный день для нас — День друзей Театра! Мы благодарны, что каждый из вас сегодня с нами. Мы постарались наполнить этот праздник смехом, радостью, теплом, любовью и искусством! Каждый присутствующий — и взрослый, и ребенок посетили мастер-классы, анимационную программу и посмотрели спектакль «Волшебник Изумрудного города. Элли и ее друзья»

Спасибо за дружбу и любовь, которую вы дарите Московскому детскому театру марионеток! За все теплые слова сказанные после спектакля. Наши двери всегда открыты для вас!» — Крячун Ирина Ивановна, художественный руководитель Театра.

Среди гостей праздника — детская школа студия «Артист», проект «ТВ Детки», «Талантино», ученики школы-студии «Останкино», Дарья Храмова, Илья Гуров, Лана Шевченко, Адам Кумаев, Линэрия, Ева Винник, Екатерина Белоцерковская, Владимир Плыс, Ирина Нагаец, Жанна Антонова, Леди Варя, Заместитель председателя Общественного совета УВД по ЦАО ГУ МВД России Николай Зуев, Остап Стужев и другие гости.

История Московского театра марионеток уходит корнями в 80-е годы XX века. Сначала Театр существовал как независимый проект — творческое объединение кукольников-марионеточников города Москвы, которые пытались возродить искусство работы с марионетками. Куклы, ручной работы, которые были изготовлены забытыми художниками в начале XX века стали основой для формирования первого театрального репертуара. Высокое мастерство работы артистов, режиссеров и художников помогло театральному коллективу быстро найти своего зрителя в большом развивающемся городе. В то время Театр марионеток, один из первых в Москве, начал создавать профессиональные театральные постановки для маленьких зрителей от двух лет. 1 октября 1998 году Приказом Комитета по культуре Правительства Москвы Управления культуры Центрального административного округа было создано Государственное учреждение культуры «Московский Детский Театр Марионеток». Концепция развития Театра строится на особом, индивидуальном подходе к каждому ребенку как зрителю. Создавая неповторимую сказочную атмосферу, где куклы непосредственно общаются с ребенком, артисты помогают детям научиться самостоятельно принимать правильные решения.

В репертуаре театра преобладают спектакли для детей (от двух лет), но так же есть спектакли для подростков и для взрослой аудитории. Многие годы театр существовал как гастрольный коллектив, не давая угаснуть сложному жанру — мастерству владения куклой-марионеткой. Театр сохранял традиции работы с куклами-марионетками, создавал новые, интерактивные и нестандартные спектакли для детей и взрослых, как на русском, так и на других иностранных языках. Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы № 4392 от 04 апреля 2014 года Театр марионеток получил право оперативного управления зданием по ул. Абельмановская, д. 17а (бывший КП кинотеатр «Победа»), памятником архитектуры города Москвы, построенным в 1957 году по проекту заслуженного архитектора СССР Ивана Владиславовича. С этого момента театр становится не просто уникальным, а единственным в своем роде, потому что наряду с показом детских спектаклей, театр проводит регулярные кинопоказы для всей семьи. Театр марионеток ведет большую культурно-просветительскую работу среди социально необеспеченных слоев населения, выезжает с благотворительными спектаклями в детские дома и школы-интернаты Москвы и Московской области. Коллектив Театра марионеток является постоянным и активным участником праздничных мероприятий столицы, приуроченных к различным городским праздникам и государственным датам. На протяжении многих лет театр сотрудничает с обществами инвалидов «Пилигрим», «Дина-ода», благотворительными фондами «Благовест», «Солидарность», Центр «Семья», медицинским центром им. Святослава Федорова, хосписами, приютами, детскими домами Москвы.