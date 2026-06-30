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Мир театра

Московский Детский Театр Марионеток завершил 28 театральный сезон

By: T1

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Фото: пресс-служба театра

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В конце июня состоялось закрытие уже 28 театрального сезона в Московском Детском Театре Марионеток. Яркие спектакли, красочные шоу, безграничные эмоции счастья и улыбки зрителей — то, что подпитывало актеров и руководителей в этом сезоне.

«Большая работа была проведена за этот год. Три премьеры были выпущены нашей труппой, состоялись большие гастроли в город Калининград, много было выступлений по Москве и области вне здания театра.

Много проектов, съемок, мероприятий, эфиров принес нам этот год, мы вышли на другой уровень узнаваемости и очень много зрителей приходят семьями и приводят друзей, родственников к нам. Это дорогого стоит.

Нами был поставлен первый в России спектакль с переводом на русский жестовый язык и с августа, каждый месяц будут идти такие спектакли, которые позволят еще большему количеству детей погрузиться в мир театра марионеток.

У нас всегда много идей, планов. День друзей, взяв за традицию проводить его ежегодно — будем делать и дальше. Конкурс детского рисунка — отлично показал себя и проявил таланты наших деток. Обязательно премьеры — и их будет несколько. До встречи в августе», — художественный руководитель Ирина Ивановна Крячун.

Новый театральный сезон в Московском Детском Театре Марионеток стартует в августе показом спектакля «Кот в сапогах».

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