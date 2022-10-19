Московский Дом книги представляет роман Алексея Филатова «неВойна»

К двадцатой годовщине трагедии, получившей мировую известность под названием «Норд-Ост», выходит новая книга Алексея Филатова «неВойна». Документальный роман, основанный на биографиях и судьбах реальных людей, офицеров группы антитеррора «Альфа», описывает события двадцатилетней давности, но читается как актуальная история сегодняшнего дня.

Работу над «неВойной» Алексей Филатов начал больше года назад, сразу после выхода в свет своей книги-расследования «Будённовский рубеж». Тогда, вряд ли кто-то мог предположить, в какое противостояние будет вовлечена наша страна. Оказалось, что «неВойна» — книга не только про прошлое, но и про наше настоящее, — про то, что сейчас происходит у наших границ, про гражданское противостояние, про раскол внутри общества.

23 октября 2002 года произошел захват террористами театрального центра на Дубровке, больше известный как «Норд-Ост». Тогда в заложниках оказались более 900 человек. 26 октября рано утром группа «Альфа» провела операцию по ликвидации террористов.

В центре сюжета романа «неВойна» – работа антитеррористического подразделения «Альфа».

На первых страницах книги читатель знакомится с главным героем книги, мальчиком Сергеем Шутовым. Сергей проходит путь от одинокого ребенка, покинутого родителями, до офицера спецназа: военное училище, мечта «служить в элитном подразделении Альфа», Первая и Вторая чеченские войны, операция по освобождению заложников в 1995 году в Буденновске…

И вот наступает день, 26 октября 2002 года. Шутов узнает, что сегодня должен умереть. Он назначен первым по расчету в штурмовой группе. Возможно, погибнут все, но он – наверняка.

Автор романа с запредельной точностью повествует об исторических событиях тех лет. Это повествование без прикрас — порой тяжелое, порой жесткое, как сама жизнь.

Все прототипы героев романа – реальные люди. Однако в отличие от предыдущих книг автора, в «неВойне» все имена персонажей вымышленные: некоторые из офицеров до сих пор служат.

«В названии книги «Война» написана с прописной буквы — и это неспроста. И во времена недавнего конфликта на Кавказе, и сейчас многие понимают, что вне зависимости от официального названия — контртеррористическая или специальная военная операция — она развивается по законам войны, хотим мы того или нет. И чем скорее наше общество избавится от ощущения «неВойны» как чего-то далекого, нереального, не затрагивающего привычный размеренный образ жизни, тем больше шанс закончить эту неВойну, пока она не переросла в ту Войну, о которой уже некому будет написать», – рассказывает Алексей Филатов.

Алексей Филатов – боевой офицер, подполковник запаса ФСБ России, президент Союза «Офицеры Группы Альфа», член Союза писателей и Союза журналистов России. Автор книг «Люди А», «Крещенные небом», «Будённовский рубеж». Поздравить автора романа Алексея Филатова в Московский Дом книги придут офицеры группы «Альфа», участники событий, которые описаны в книге.

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