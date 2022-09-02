Московский драматический театр «Модерн» открывает новый сезон

10 сентября театр «Модерн» откроет 35-й сезон! Художественный руководитель театра Юрий Грымов расскажет о творческих планах, представит новых артистов труппы. В этот же день – 10 сентября (12:00) – Юрий Грымов проведет Открытую репетицию спектакля «Леонардо да Винчи».

Первой премьерой сезона станет масштабный спектакль «Леонардо да Винчи» (режиссер Юрий Грымов) — вторая часть трилогии «Антихрист и Христос» («Петр», «Леонардо», «Иуда»). Главную роль в постановке исполнит Дмитрий Бозин, заслуженный артист РФ.

Премьера спектакля состоится 17/24/27 октября.

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