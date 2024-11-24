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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Московский еврейский кинофестиваль открылся премьерным российским показом фильма Джонатана Глейзера «Зона интересов»

editor
By editor
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«Зона интересов». Режиссер Джонатан Глейзер. Кадр из фильма. Фото предоставлено пресс-службой МЕКФ

Серия показов картин на еврейскую тематику стартовала с российской премьеры оскароносного фильма британского режиссёра Джонатана Глейзера «Зона интересов».

На первый взгляд, семья Хёсс ничем не отличается от обычной немецкой семьи: пока глава семейства Рудольф ходит на работу, его супруга Хедвиг возделывает роскошный сад, следит за домом и воспитывает пятерых дочерей. Но как за фасадом идиллического семейного пристанища скрываются взаимные обиды и разногласия, так и за фасадом неспешного повествования скрывается пронзительная драма о привычке к злу. Время действия – Вторая мировая война, место действия – концентрационный лагерь Освенцим, отделённый высоким забором от дома Хёсса, его коменданта. Благополучие соседствует с болью, размеренность будней – со звериным насилием, а граница не столь непроницаема, как кажется.

«Замечательно, что фильм открытия – не только титулованная, но и важная для кинематографии картина. В наше разное и сложное время то, что фестиваль состоится, внушает хорошее ощущение. Убеждён, что будет много интересного кино», – говорит кинорежиссёр и сценарист, председатель жюри 9-го Московского еврейского кинофестиваля Алексей Герман-младший.

Для Джонатана Глейзера это четвёртая полнометражная художественная работа в карьере. Начав со съёмки рекламы и клипов для групп Radiohead и Massive Attack, режиссёр быстро обрёл популярность, как самобытный творец с особым художественным почерком. В художественных проектах британца снимались сэр Бен Кингсли («Сексуальная тварь»), Николь Кидман («Рождение») и Скарлетт Йоханссон («Побудь в моей шкуре»). Над «Зоной интересов» кинематографист работал 10 лет – по его признанию, в семье никогда не говорили открыто о Холокосте, а отец призывал оставить эту тему в прошлом. Литературной основой сценария послужил одноимённый роман английского писателя Мартина Эмиса.

Режиссёр Джонатан Глейзер: «С самого начала у меня были очень странные отношения с проектом. Это была дорога, по которой я шел и не мог себя остановить, но в то же время я был готов в любой момент свернуть с нее. Мне почти хотелось удариться о кирпичную стену, чтобы развернуться и сказать: «Знаете что? Я пытался, но у меня не получилось». Я почти желал, чтобы это произошло».

В актёрском составе – большие звёзды немецкой киноиндустрии, стремительно покоряющие мировой кинематограф. Роль Рудольфа Хёсса исполнил Кристиан Фридель, известный образами в картине Михаэля Ханеке «Белая лента», биографической драме «Взорвать Гитлера» и сериале «Вавилон-Берлин». Его партнёром стала Сандра Хюллер, обладательница Серебряного медведя за лучшую женскую роль в фильме «Реквием» и номинантка на премии «Золотой глобус» и «Оскар» за работу в картине-победителе 76-го Каннского кинофестиваля «Анатомия падения».

Впервые фильм был представлен на Каннском кинофестивале в 2023 году в основном конкурсе и завоевал Гран-при смотра и приз ФИПРЕССИ. Картина стала участницей Оскаровской гонки, будучи номинированной в пяти категориях: «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая режиссура», «Лучший фильм», «Лучший звук» и «Лучший фильм на иностранном языке». В двух последних номинациях «Зона интересов» была признана победителем.

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