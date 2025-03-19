Московский фестиваль азиатского кино подвёл итоги

Международный кинофестиваль стал площадкой для общения зрителей, режиссеров и экспертов в области кино и дистрибуции контента, а также специалистов по азиатской культуре. На большом экране зрители увидели 74 фильма от режиссеров из стран Азии, а также фильмы, снятые российскими режиссерами на азиатскую тематику.

Валерий Шанин – учредитель кинофестиваля:

«В 2025 году мы впервые проводили Московский фестиваль азиатского кино. Для нас было важно понять, насколько азиатское кино интересно для широкого российского зрителя и для профессионалов киноиндустрии. Сейчас в странах Азии снимают уже больше фильмов, чем в США и Европе. Азиатские фильмы вырываются вперед в негласном мировом соревновании не только по количеству, но и по качеству. И на нашем фестивале мы в этом в очередной раз убедились. Конечно, больше всего фильмов прислали нам из Китая и Индии, но были и фильмы из других стран Азии. Например, лучшим полнометражным фильмом стал фильм из Таиланда. На равных признанными мэтрами конкурируют режиссеры из Малайзии, Сингапура, Ирана, Казахстана, Киргизии. Не отстают и наши «отечественные производители». Ведь Россия на 80% находится в Азии. Московский фестиваль азиатского кино — это крупнейший в России фестиваль азиатского кино. И я уверен, что уже в самом ближайшем будущем он станет и крупнейшим фестивалем азиатского кино в мире. По крайней мере я и наша команда в это верим.»

Официальное открытие состоялось 11 марта в 19:00 в кинотеатре Нивада XL. В рамках которого также состоялся паблик-ток «Успех, проблемы и перспективы азиатского кино в России». В беседе принимали участие учредитель кинофестиваля Валерий Шанин, Алексей Козуляев (руководитель медиагруппы «РуФилмс» и учредитель Школы аудиовизуального перевода), Павел Устюжанинов (ответственный секретарь Российской части Российско-Китайской Палаты, исполнительный директор Российско-Монгольского Делового Совета ТПП РФ, член Комитета РСПП по международному сотрудничеству) и Гао Сяньджун от Национальной ассоциации Шаньсийских предпринимателей.

Отдельный день кинофестиваля был посвящен кино, культуре и современным реалиям Китая. 12 марта в коворкинг-центре НКО в ЮВАО Заклязьминская Екатерина – китаист и член Совета молодых ученых Института Китая и современной Азии РАН прочла лекцию на тему «Современный Китай: социальное измерение».

А спикер Анна Донченко поделилась своей экспертизой на тему китайской живописи и каллиграфии. Анна Донченко 冬青国 – член Центрального правления Общества российско-китайской дружбы. Научный сотрудник Центра изучения культуры Китая Института Китая и современной Азии РАН, направление научной деятельности – исследование современного изобразительного искусства Китая. Ученица известного китайского художника Гу Дамина. Специально приглашенный художник Китайской Академии живописи Цинлюй шаньшуй, член Китайского союза художников лесной промышленности.

На закрытии кинофестиваля, 16 марта Алексей Козуляев провел мастер-класс на тему «Локализация – бремя или необходимость? Как работать с контентом на мировых рынках». Алексей Козуляев – руководитель медиагруппы «РуФилмс», занимающейся локализацией и переводом киноконтента на 70+ языков, а также обучением аудиовизуальному переводу. Выпускник Нью-йоркской киноакадемии по направлению режиссуры.

География проекта: Китай, Япония, Малайзия, Сингапур, Индия, Южная Корея, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Иран, Тайвань. В конкурсе также участвовали российские фильмы про Азию и фильмы азиатских режиссеров, проживающих в разных странах. На кинофестиваль было отправлено более 200 заявок, из которых в программу показов вошло 74 фильма.

Победители кинофестиваля:

Гран-при: Рай у ног матерей, режиссер Руслан Акун, Кыргызстан.

Лучший азиатский полнометражный фильм: Погонщик слонов, режиссер Ваттаначай Дунлаяковит, Таиланд;

Лучший азиатский исторический фильм: Жертва, режиссер Lidia, Китай;

Лучшая азиатская романтическая комедия: Пока ждёт автомобиль, режиссер Надежда Чёрная, Россия;

Лучший азиатский артхаусный фильм: Безлюдный, режиссер Саджад Яри, Иран;

Лучший азиатский короткометражный фильм: Это всего лишь ночь, режиссер Аншул Агравал, Индия;

Лучший азиатский документальный фильм: Бурят в европейском кино, режиссер Артем Бурлов, Россия;

Лучший азиатский короткий документальный фильм: Хуннун Соондан, режиссер Михаил Воропаев, Россия;

Лучший азиатский полнометражный анимационный фильм: Буря, режиссер Чжиган «Бусифань» Ян, Китай;

Лучший азиатский короткий анимационный фильм: Афтершок, режиссер София Мидори Альмараз, США;

Лучшее азиатское музыкальное видео: Стежок Времени, режиссеры Чубинец Виктория и Никита Филатов, Россия/Кыргызстан;

Лучший азиатский Ai-фильм: Сон о кино, режиссер Гуаньян У, Китай;

Лучшая актриса: Су Хен Сохн и Е Ын Сон, фильм «Подтянитесь», режиссер Чунг Хун Мок, Южная Корея;

Лучший актер: Эмиль Эсеналиев, фильм «Рай под ногами матерей», режиссер Руслан Акун, Кыргызстан;

Лучший режиссер: режиссер Ву Цзя фильм «Наш дом», Китай;

Лучший оператор: Опера Цинь и барабан, режиссер Илинь Чэнь, Китай;

Лучший дебют: София, режиссер Дарья Дунич, Казахстан.

Кинофестиваль организован АНО по развитию киноискусства «Киноклуб Валерия Шанина» и включен Министерством культуры РФ в перечень международных кинофестивалей, проводимых на территории России.