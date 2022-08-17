14 сентября 2022 в 19:00 в Концертном зале им.П.И.Чайковского Московский государственный академический симфонический оркестр открывает новый концертный сезон 2022/2023 года. За дирижерским пультом — участник международных фестивалей и дирижер Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко маэстро Тимур Зангиев.

В праздничный вечер открытия сезона МГАСО прозвучат три великих произведения русских композиторов. Что их объединяет? Безграничная фантазия творцов, уникальные музыкальные миры, то, что все три произведения были написаны во время путешествий. Калейдоскоп картин странствий перед глазами композиторов выливался в причудливую музыкальную канву на нотной бумаге. Все три произведения выводят слушателя за границы обыденности и манят душу в бескрайний полёт.

Откроет праздничный вечер Сюита из музыки балета «Раймонда» Александра Глазунова – дебюта композитора в жанре балета. Музыка, заказанная Глазунову дирекцией Петербургских императорских театров, была написана в сжатые сроки. Сюжет «Раймонды» основан на средневековой рыцарской легенде, произведение получилось полным романтических настроений, отчасти благодаря эстетике трубадуров, отчасти — тому, что композитор начал сочинять «Раймонду» во время путешествия, на курорте Висбаден. Музыкальная ткань пронизана приемами, присущими чисто симфонической музыке. Оттого сюита из балета прекрасно звучит не только в театральной постановке, но и в концертном зале. Премьера «Раймонды» на сцене Мариинского театра в 1898 г. стала триумфом композитора, принесла Глазунову лавровый венок от восхищенных поклонников и многочисленные постановки балета в последующие годы.

«Рапсодия на тему Паганини» – произведение для фортепиано с оркестром позднего периода творчества Сергея Рахманинова. Солист – лауреат многочисленных международных конкурсов и один из наиболее концертирующих российских пианистов Дмитрий Маслеев.

«Рапсодия» состоит из 24 вариаций на тему знаменитого цикла «Двадцать четыре каприса для скрипки соло» Никколо Паганини — цикла, ставшего неиссякаемым источником вдохновения для других композиторов, в частности, для Иоганнеса Брамса. «Рапсодия» была написана Рахманиновым во время путешествия по Швейцарии. Премьера прошла в Балтиморе в 1934 году, партию фортепиано исполнял сам автор в сопровождении Филадельфийского оркестра под управлением дирижёра Леопольда Стоковского. «Рапсодия на тему Паганини» окутана вуалью мистики – в ней и ореол таинственности, которым окружена фигура самого Паганини, и один из наиболее популярных григорианских мотивов «Dies Irae», включенный Рахманиновым в произведение – мотив Судного дня, к которому прибегали в своих произведениях Моцарт, Верди, Брамс, Берлиоз, Лист и многие другие композиторы.

Симфоническая «Поэма экстаза» Александра Скрябина была начата композитором на берегу Женевского озера. Содержание поэмы Скрябин изложил в собственном стихотворном тексте. В произведении нашли отражение философские идеи, которыми увлекался композитор.

Трагические обстоятельства и сильное душевное потрясение Скрябина стали основой для экспрессивного выражения переживаний творца. По форме «Поэма» – одночастная симфония в традиционной сонатной форме. В «Поэме» звучат более десяти музыкальных тем, каждая из которых несет определенное смысловое значение. Премьера «Поэмы экстаза» в России прошла в 1909 в Санкт-Петербурге и стала новой ступенью в симфонизме Александра Скрябина.

Концертная программа входит в Абонемент 18 «МГАСО в Концертном зале им.П.И.Чайковского» Московской государственной академической филармонии.

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