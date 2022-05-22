Московский государственный институт культуры снижает стоимость обучения по платным направлениям подготовки

В преддверии летней приемной кампании 2022 года Московский государственный институт культуры принял решение о снижении стоимости обучения на самые востребованные направления подготовки у абитуриентов.

«Несмотря на то, что нормативы затрат по сравнению с прошлым годом выросли, вуз принял решение не только не поднимать стоимость обучения, но даже снизить ее по сравнению с прошлым годом по целому ряду направлений подготовки, компенсировав снижение из собственных средств. Это пример социально ответственной политики, которую всегда проводил вуз. Принятое решение даст возможность получить высшее образование большему количеству одаренных абитуриентов, в том числе и из регионов», — прокомментировал новость ректор МГИК Арсений Миронов.

Таким образом, существенное повышение стоимости платного обучения в 2022 году не затронет студентов МГИК.

Положительная динамика снижения цен коснулась всех гуманитарных направлений подготовки. На бакалавриате стоимость снижена с 177 000 рублей до 167 000, на магистратуре – с 191 000 до 120 000 рублей.

Традиционно наиболее востребованными у абитуриентов Института культуры, поступающих на платной основе, являются творческие специальности. По творческим направлениям подготовки нормативы затрат для Московской области в 2022 году были установлены на уровне 351 000 рублей. И здесь институт пошел на максимальный объем софинансирования. Стоимость на все музыкальные направления подготовки, на профиль «педагогика балета» и «декоративно-прикладное искусство» была снижена до 256 000 рублей. По направлению «дизайн» — до 270 000 рублей. По всем остальным творческим специальностям стоимость сохранена на уровне 2021 года – 320 000 рублей в год.

При этом в вузе не первый год действует программа лояльности, которая предполагает возможность получения рассрочки для оплаты обучения. Кроме того, самые талантливые абитуриенты могут претендовать на скидку в размере до 90% на весь срок обучения.

Московский государственный институт культуры в лице приемной комиссии откроет свои двери для абитуриентов 17 июня и осуществит прием на 496 бюджетных и 1036 платных мест в рамках летней приемной кампании.

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