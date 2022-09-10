Московский институт психоанализа приглашает на арт-марафон

Впервые арт-терапевты Московского института психоанализа проводят мастер-марафон «Знакомимся с арт-терапией». Он пройдет с 12 по 17 сентября 2022 года в закрытом телеграм-канале.

Каждый день ведущие – преподаватели программы дополнительного профессионального образования «Арт-терапия в индивидуальном и групповом консультировании» – будут знакомить с различными арт-методиками, которые активно используются в психологической практике. Участники смогут погрузиться в атмосферу творчества, искусства и психологии, расширить свои представления о методах и методиках арт-терапии и эмоционально-образной терапии, а также найти ответы на внутренние запросы.

Принять участие в арт-марафоне может любой желающий. Для этого понадобятся краски, масляная пастель, бумага, карандаши, блокнот для записей. Также нужно будет наметить цель – чего вы ждете от марафона, организовать рабочее место и внутренне настроиться. Задания будут появляться ежедневно в телеграм-канале и сопровождаться «живыми эфирами» с преподавателями.

В программе – «золотые» правила в арт-терапии, знакомство с эмоционально-образной терапией и направлением art-health coaching, феномен ИГРА-Т, использование техник в работе с кризисами, а также разбор арт-методик в работе психолога.

Участие в мероприятии бесплатное.

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