Московский Новый драматический театр открывает 48-й сезон премьерой драмы «Разбойники» по пьесе Фридриха Шиллера (перевод Наталии Ман). Впервые это название появилось в афише МНДТ в 2007 году, однако спектакль не является реконструкцией. Прошло время, зрителей ждёт новая редакция спектакля, новые актеры, новые смыслы… и, надеемся, не менее сильные, чем раньше, новые впечатления. Приглашаем окунуться в мир классической драмы — и убедиться в том, что проблемы двадцатилетних молодых людей, увы, почти не изменились за два с половиной столетия!

Премьера спектакля «Разбойники» по пьесе 22-летнего драматурга-дебютанта Фридриха Шиллера, состоялась 13 января 1782 года в Мангейме, и вознесла автора к вершине. Особенно горячо драма о благородных разбойниках, уходивших в леса — кто за властью, кто за славой, кто за справедливостью — была воспринята молодежью. Самые юные из поклонников пьесы даже пытались воплотить прочитанную историю в жизнь. С тех пор прошли века, а мальчишки, недополучившие родительской любви, продолжают уходить из дома, погибать и убивать, следуя незрелому кодексу чести.

Знаменитый сюжет Шиллера, перечитанный театром сквозь призму сегодняшнего дня, — история не столько о борьбе благородных робин гудов с аморальными богатеями, сколько история о забвении Заповедей, о «попрании Библии».

Почему и от каких ценностей отрекаются молодые люди, вступая на путь благородной, как кажется, борьбы со злом? И почему борьба, оборачиваясь чередой измен, предательств и убийств, губит их самих?

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