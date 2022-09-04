Московский Новый драматический театр представляет премьеру драмы «Разбойники» по пьесе Фридриха Шиллера

Московский Новый драматический театр (ул. Проходчиков, д. 2) открывает 48-й сезон премьерой драмы «Разбойники» по пьесе Фридриха Шиллера (перевод Наталии Ман). Впервые это название появилось в афише МНДТ в 2007 году, однако спектакль не является реконструкцией. Прошло время, зрителей ждёт новая редакция спектакля, новые актеры, новые смыслы… и, надеемся, не менее сильные, чем раньше, новые впечатления. Приглашаем окунуться в мир классической драмы — и убедиться в том, что проблемы двадцатилетних молодых людей, увы, почти не изменились за два с половиной столетия! Режиссер-постановщик — Вячеслав ДОЛГАЧЁВ. Художник-постановщик — Маргарита ДЕМЬЯНОВА. Ассистент режиссёра — Михаил КАЛИНИЧЕВ.

Премьера спектакля «Разбойники» по пьесе 22-летнего драматурга-дебютанта Фридриха Шиллера, состоялась 13 января 1782 года в Мангейме, и вознесла автора к вершине. Особенно горячо драма о благородных разбойниках, уходивших в леса — кто за властью, кто за славой, кто за справедливостью — была воспринята молодежью. Самые юные из поклонников пьесы даже пытались воплотить прочитанную историю в жизнь. С тех пор прошли века, а мальчишки, недополучившие родительской любви, продолжают уходить из дома, погибать и убивать, следуя незрелому кодексу чести.

Знаменитый сюжет Шиллера, перечитанный театром сквозь призму сегодняшнего дня, — история не столько о борьбе благородных робин гудов с аморальными богатеями, сколько история о забвении Заповедей, о «попрании Библии».

Почему и от каких ценностей отрекаются молодые люди, вступая на путь благородной, как кажется, борьбы со злом? И почему борьба, оборачиваясь чередой измен, предательств и убийств, губит их самих?

В ролях: з. а. РФ Олег Бурыгин, з. а. РФ Михаил Калиничев, Лидия Харламова, Александр Курский, Дмитрий Шиляев, Сергей Моисеев, Игорь Андреев, Максим Горшков, Борис Шильманский, Иван Ефремов, Иван Ходимчук, Алексей Красовский, Алексей Спирин, Дмитрий Морозов, Евгений Кениг и другие актёры.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.