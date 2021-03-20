Московский областной государственный академический театр «Русский балет» отмечает свое сорокалетие

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» отмечает круглую дату — 40 лет. За этот период под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева театр стал одним из лидеров среди хореографических коллективов страны, неотъемлемой частью творческих достижений, преумножающих историю отечественного искусства балета.
Вся биография театра связана с русской академической школой классического балета. Театр с богатым репертуаром, своим неповторимым почерком, высокой исполнительской культурой и огромным творческим потенциалом — не случайно в октябре 2020 года «Русский балет» пополнил список российских театров, имеющих статус академического театра.
Свою творческую биографию театр начал с небольшого ансамбля классического танца, созданного 21 марта 1981 года при Московской областной филармонии известной балериной Ириной Тихомирновой. В труппе было всего 16 артистов, и целью создания коллектива была популяризация искусства классической хореографии в Подмосковье.
В 1984 году Асаф Мессерер — балетмейстер и педагог, высоко ценивший премьера Большого театра Вячеслава Гордеева как блистательного танцовщика, художника и организатора, убедил его принять руководство коллективом, так как Ирина Тихомирнова заболела и хотела передать судьбу своего детища в надежные руки.
На самом пике своей исполнительской карьеры Гордеев принял решение, оказавшееся судьбоносным – он принял руководство коллективом. Вложив в новое для себя дело весь свой талант, опыт и душу, он неизмеримо раздвинул художественные горизонты труппы, вывел ее на мировой уровень профессионального мастерства – он создал театр.
Начиналось все с напряженной работы по расширению ее репертуара, увеличению численного состава труппы, формированию «творческого лица» коллектива. К сотрудничеству были приглашены молодые талантливые хореографы, ставшие впоследствии метрами балетного искусства — Валентин Елизарьев, Борис Эйфман, Михаил Лавровский, Нела Назирова. Выдающиеся мастера сцены, знаменитые танцовщики по приглашению Гордеева сотрудничали с набирающим творческую мощь театром. Среди них Махмуд Эсамбаев, Нина Тимофеева, Ракель Росетти, Екатерина Максимова, Галина Шляпина, Вера Кирова, Надежда Павлова, Леонора Куватова, Хулио Бока, Василий Полушин, Кайе Кырб, Вестурс Янсонс… Творческая жизнь труппы забурлила, началась активная гастрольная жизнь. Выступления в городах Советского Союза и за рубежом снискали горячую зрительскую любовь, принесли признание критики. Уже к началу 1987 году коллектив, поднимая престиж отечественного балета, провел успешные турне во Франции, Индии, Португалии, Непале, Мексике, с огромным успехом выступил в США.
В 1989 году коллектив приобрел статус государственного театра. А когда в репертуаре театра появились первые двух актовые балеты — шедевры П.И. Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Жизель» А. Адана, театр заявил о себе под именем, соответствующим целям и амбициям коллектива — «Русский балет».
Под руководством своего бессменного художественного руководителя Вячеслава Гордеева коллектив сформировался в высокопрофессиональную балетную труппу с собственным творческим лицом и высокой исполнительской культурой.
Огромный репертуар труппы – результат тщательно продуманной стратегии. Коллектив бережно сохраняет шедевры классического наследия и в то же время не страшится поисков и экспериментов. Высокие достижения театра, конечно же, неразрывно связаны с именем Вячеслава Гордеева, который не просто сформировал «Русский балет», вывел его на международный уровень, но и определил параметры творческого роста.
В настоящее время в театре работают и повышают мастерство более 90 артистов балета. Среди них заслуженные артисты, лауреаты международных конкурсов, обладатели Гран-при и профессиональных наград. Исполнительский состав театра ежегодно пополняется молодыми талантами – выпускниками лучших хореографических учебных заведений России. Каждый день с ними работают замечательные педагоги — заслуженные артисты, в прошлом мастера сцены.
Театр хорошо знают и любят в Подмосковье, в городах многих регионов России, его выступлений с нетерпением ждут на престижных зарубежных сценах.
Сегодня «Русский балет» является неотъемлемой частью национального культурного пространства. Богатейшее наследие, созданное великими предшественниками балетной сцены, артисты театра стараются передать своим зрителям как неразрывную золотую нить традиций.
С октября 2020 года театр носит название Московский областной государственный академический театр «Русский балет».
Фото – Михаил ЛОГИНОВОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.