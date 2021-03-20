Московский областной государственный академический театр «Русский балет» отмечает свое сорокалетие

Мос­ков­ский област­ной госу­дар­ствен­ный ака­де­ми­че­ский театр «Рус­ский балет» отме­ча­ет круг­лую дату — 40 лет. За этот пери­од под руко­вод­ством народ­но­го арти­ста СССР Вяче­сла­ва Гор­де­е­ва театр стал одним из лиде­ров сре­ди хорео­гра­фи­че­ских кол­лек­ти­вов стра­ны, неотъ­ем­ле­мой частью твор­че­ских дости­же­ний, пре­умно­жа­ю­щих исто­рию оте­че­ствен­но­го искус­ства балета.

Вся био­гра­фия теат­ра свя­за­на с рус­ской ака­де­ми­че­ской шко­лой клас­си­че­ско­го бале­та. Театр с бога­тым репер­ту­а­ром, сво­им непо­вто­ри­мым почер­ком, высо­кой испол­ни­тель­ской куль­ту­рой и огром­ным твор­че­ским потен­ци­а­лом — не слу­чай­но в октяб­ре 2020 года «Рус­ский балет» попол­нил спи­сок рос­сий­ских теат­ров, име­ю­щих ста­тус ака­де­ми­че­ско­го театра.

Свою твор­че­скую био­гра­фию театр начал с неболь­шо­го ансам­бля клас­си­че­ско­го тан­ца, создан­но­го 21 мар­та 1981 года при Мос­ков­ской област­ной филар­мо­нии извест­ной бале­ри­ной Ири­ной Тихо­мир­но­вой. В труп­пе было все­го 16 арти­стов, и целью созда­ния кол­лек­ти­ва была попу­ля­ри­за­ция искус­ства клас­си­че­ской хорео­гра­фии в Подмосковье.

В 1984 году Асаф Мес­се­рер — балет­мей­стер и педа­гог, высо­ко ценив­ший пре­мье­ра Боль­шо­го теат­ра Вяче­сла­ва Гор­де­е­ва как бли­ста­тель­но­го тан­цов­щи­ка, худож­ни­ка и орга­ни­за­то­ра, убе­дил его при­нять руко­вод­ство кол­лек­ти­вом, так как Ири­на Тихо­мир­но­ва забо­ле­ла и хоте­ла пере­дать судь­бу сво­е­го дети­ща в надеж­ные руки.

На самом пике сво­ей испол­ни­тель­ской карье­ры Гор­де­ев при­нял реше­ние, ока­зав­ше­е­ся судь­бо­нос­ным – он при­нял руко­вод­ство кол­лек­ти­вом. Вло­жив в новое для себя дело весь свой талант, опыт и душу, он неиз­ме­ри­мо раз­дви­нул худо­же­ствен­ные гори­зон­ты труп­пы, вывел ее на миро­вой уро­вень про­фес­си­о­наль­но­го мастер­ства – он создал театр.

Начи­на­лось все с напря­жен­ной рабо­ты по рас­ши­ре­нию ее репер­ту­а­ра, уве­ли­че­нию чис­лен­но­го соста­ва труп­пы, фор­ми­ро­ва­нию «твор­че­ско­го лица» кол­лек­ти­ва. К сотруд­ни­че­ству были при­гла­ше­ны моло­дые талант­ли­вые хорео­гра­фы, став­шие впо­след­ствии мет­ра­ми балет­но­го искус­ства — Вален­тин Ели­за­рьев, Борис Эйф­ман, Миха­ил Лав­ров­ский, Нела Нази­ро­ва. Выда­ю­щи­е­ся масте­ра сце­ны, зна­ме­ни­тые тан­цов­щи­ки по при­гла­ше­нию Гор­де­е­ва сотруд­ни­ча­ли с наби­ра­ю­щим твор­че­скую мощь теат­ром. Сре­ди них Махмуд Эсам­ба­ев, Нина Тимо­фе­е­ва, Ракель Росет­ти, Ека­те­ри­на Мак­си­мо­ва, Гали­на Шля­пи­на, Вера Киро­ва, Надеж­да Пав­ло­ва, Лео­но­ра Кува­то­ва, Хулио Бока, Васи­лий Полу­шин, Кайе Кырб, Вестурс Янсонс… Твор­че­ская жизнь труп­пы забур­ли­ла, нача­лась актив­ная гастроль­ная жизнь. Выступ­ле­ния в горо­дах Совет­ско­го Сою­за и за рубе­жом снис­ка­ли горя­чую зри­тель­скую любовь, при­нес­ли при­зна­ние кри­ти­ки. Уже к нача­лу 1987 году кол­лек­тив, под­ни­мая пре­стиж оте­че­ствен­но­го бале­та, про­вел успеш­ные турне во Фран­ции, Индии, Пор­ту­га­лии, Непа­ле, Мек­си­ке, с огром­ным успе­хом высту­пил в США.

В 1989 году кол­лек­тив при­об­рел ста­тус госу­дар­ствен­но­го теат­ра. А когда в репер­ту­а­ре теат­ра появи­лись пер­вые двух акто­вые бале­ты — шедев­ры П.И. Чай­ков­ско­го «Лебе­ди­ное озе­ро», «Щел­кун­чик», «Спя­щая кра­са­ви­ца», «Жизель» А. Ада­на, театр заявил о себе под име­нем, соот­вет­ству­ю­щим целям и амби­ци­ям кол­лек­ти­ва — «Рус­ский балет».

Под руко­вод­ством сво­е­го бес­смен­но­го худо­же­ствен­но­го руко­во­ди­те­ля Вяче­сла­ва Гор­де­е­ва кол­лек­тив сфор­ми­ро­вал­ся в высо­ко­про­фес­си­о­наль­ную балет­ную труп­пу с соб­ствен­ным твор­че­ским лицом и высо­кой испол­ни­тель­ской культурой.

Огром­ный репер­ту­ар труп­пы – резуль­тат тща­тель­но про­ду­ман­ной стра­те­гии. Кол­лек­тив береж­но сохра­ня­ет шедев­ры клас­си­че­ско­го насле­дия и в то же вре­мя не стра­шит­ся поис­ков и экс­пе­ри­мен­тов. Высо­кие дости­же­ния теат­ра, конеч­но же, нераз­рыв­но свя­за­ны с име­нем Вяче­сла­ва Гор­де­е­ва, кото­рый не про­сто сфор­ми­ро­вал «Рус­ский балет», вывел его на меж­ду­на­род­ный уро­вень, но и опре­де­лил пара­мет­ры твор­че­ско­го роста.

В насто­я­щее вре­мя в теат­ре рабо­та­ют и повы­ша­ют мастер­ство более 90 арти­стов бале­та. Сре­ди них заслу­жен­ные арти­сты, лау­ре­а­ты меж­ду­на­род­ных кон­кур­сов, обла­да­те­ли Гран-при и про­фес­си­о­наль­ных наград. Испол­ни­тель­ский состав теат­ра еже­год­но попол­ня­ет­ся моло­ды­ми талан­та­ми – выпуск­ни­ка­ми луч­ших хорео­гра­фи­че­ских учеб­ных заве­де­ний Рос­сии. Каж­дый день с ними рабо­та­ют заме­ча­тель­ные педа­го­ги — заслу­жен­ные арти­сты, в про­шлом масте­ра сцены.

Театр хоро­шо зна­ют и любят в Под­мос­ко­вье, в горо­дах мно­гих реги­о­нов Рос­сии, его выступ­ле­ний с нетер­пе­ни­ем ждут на пре­стиж­ных зару­беж­ных сценах.

Сего­дня «Рус­ский балет» явля­ет­ся неотъ­ем­ле­мой частью наци­о­наль­но­го куль­тур­но­го про­стран­ства. Бога­тей­шее насле­дие, создан­ное вели­ки­ми пред­ше­ствен­ни­ка­ми балет­ной сце­ны, арти­сты теат­ра ста­ра­ют­ся пере­дать сво­им зри­те­лям как нераз­рыв­ную золо­тую нить традиций.

С октяб­ря 2020 года театр носит назва­ние Мос­ков­ский област­ной госу­дар­ствен­ный ака­де­ми­че­ский театр «Рус­ский балет».

Фото – Миха­ил ЛОГИНОВ

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