Московский областной музей народных художественных промыслов представляет выставку «Связь времен»

К 195-летней годовщине всемирно известного народного художественного промысла Жостово Московский областной музей народных художественных промыслов совместно с представителями знаменитой жостовской династии художников Беляевых-Гончаровых представляет выставку «Связь времен».
В экспозиции будут представлены как традиционные подносы, так и другие изделия декоративно прикладного искусства, выполненные в жостовской технике. А также предметы для декоративного оформления интерьера, подарочные наборы, панно, броши, шкатулки, детская мебель и совершенно новое для Жостово направление – костюмы с яркой акриловой росписью.
Открытие выставки состоится 5 февраля 2021 года в 15.00.