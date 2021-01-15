Московский областной музей народных художественных промыслов представляет выставку «Связь времен»

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К 195-летней годовщине всемирно известного народного художественного промысла Жостово Московский областной музей народных художественных промыслов совместно с представителями знаменитой жостовской династии художников Беляевых-Гончаровых представляет выставку «Связь времен».

В экспозиции будут представлены как традиционные подносы, так и другие изделия декоративно прикладного искусства, выполненные в жостовской технике. А также предметы для декоративного оформления интерьера, подарочные наборы, панно, броши, шкатулки, детская мебель и совершенно новое для Жостово направление – костюмы с яркой акриловой росписью.

Открытие выставки состоится 5 февраля 2021 года в 15.00.

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