«Москва Фест» объединит тысячи креаторов

С 3 по 9 июля в столице пройдет фестиваль «Российская креативная неделя. Москва Фест». Организатором фестиваля выступает Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города. Событие пройдет на более чем 60 площадках столицы, в их числе — ВДНХ, Музей Москвы и Парк Горького.

Задача фестиваля — популяризировать продукты и услуги московских творческих предпринимателей, закрепив за столицей статус флагмана мировой креативной экономики. Гостями события станут международные партнеры из 17 стран: Бразилии, Индии, Турции, Китая, стран MENA и Ближнего Востока.

Партнерами фестиваля стали представители самых разных креативных индустрий.

Индустрию дизайна объединит «Дизайн-квартал» в пространствах Музея Москвы, центра дизайна Art Play, Всероссийского музея декоративного искусства и Театра «Практика». На пеших прогулках по городу гости смогут узнать больше о современной архитектуре Москвы, а на театрализованной экскурсии по БКЛ проекта «Заблудшие» — об архитектурных особенностях станций.

В Музее Москвы будут работать тренд-зона и поп-ап-магазины мебели и интерьера и интерактивный стенд Sber Ai, где с помощью нейросети «Сбера» Kandinsky 2.1 и платформы для дизайнеров FusionBrain.ai. посетители фестиваля смогут собрать любое изображение на основе текстового описания. В лектории Музея Москвы лекционную программу «Дизайн-квартала» проведут Британская Высшая школа дизайна, школа дизайна НИУ ВШЭ, Союз дизайнеров России и АКИ. Другие лекции посетители фестиваля смогут послушать в пространствах Всероссийского музея декоративного искусства и Театра «Практика».

Центр дизайна Artplay представит тотальную инсталляцию архитектора Дарьи Лисициной, рейв-сет с современной художницей Алиной Гуткиной и лейблом Deep Listening, выставки архитектурной графики и макетов, экскурсии и многое другое.

«Модный проспект» станет местом притяжения для всех поклонников фэшн-индустрии: от дизайнеров, ритейлеров и историков моды до ценителей уникальной одежды и охотников за новыми именами. Гости «Москва Феста» смогут побывать на модном пикнике в саду «Эрмитаж», познакомиться с небольшими московскими и региональными брендами на маркетах в Столешниковом переулке и на Триумфальной площади, послушать лекции от ведущих представителей отрасли и т.д.

В павильоне на Кузнецком мосту диджитал-арт-агентство и цифровое ателье SXEMA представит AR-примерочные и лекционную программу. Результатом коллаборации SXEMA и института бизнеса и дизайна FASHION МОСКВА станет цифровой фэшн-показ.

По соседству с маркетами на Триумфальной площади пройдут мастер-классы художников и дизайнеров студии кастомизации StreetWave и школы визажистов ARTBANDA. Там же можно будет найти мобильную принтстудию от студии дизайна Артемия Лебедева.

Индустрию кино и анимации представит протянувшийся по всему городу «Кинобульвар». В Парке Горького можно будет посмотреть анимационные короткометражные фильмы студентов НИУ ВШЭ. Рядом продюсерский центр MovieStart проведет мастер-классы, кинопоказы и виртуальную экскурсию по киностудиям, а актеры и режиссеры киношколы «ЦЕХ» пригласят гостей фестиваля на тематические мастер-классы. Здесь же пройдет показ и обсуждение программы международного фестиваля Short Film Days. В «офлайн» выйдут онлайн-кинотеатры OKKO, «Кинопоиск», Premier и т.д.

На Патриарших прудах будут представлены выставки киноафиш и реквизита, а в Хлебозаводе №9 состоится выставка, посвященная 20-летию анимационного проекта «Смешарики». К «Москва Фесту» присоединятся и ведущие кинотеатры города: кинопоказы и сайд-ивенты пройдут в «Иллюзионе», сетях «Пять Звезд», «Каро», «Синема Стар» и Silver Cinema.

Музыкальные перфомансы, DJ-сеты и виниловый маркет привлекут меломанов на «Музыкальный перекресток» — в деловое пространство «Суперметалл» и на Гоголевский бульвар.

В районе Гоголевского бульвара будут работать мобильные студии звукозаписи от лейблов Song Star и «Юность». Они проведут большое количество мастер-классов: посетители фестиваля смогут узнать, как создать собственную студию звукозаписи, научиться создавать коммерческие аранжировки и посетить уроки по вокалу от музыкальных звезд.

В пространстве «Суперметалл» школа Tramplin.PRO и студия ProStereo расскажут про электронную музыку, проведут тематические мастер-классы и проведут dj-сеты.

На «Музыкальном перекрестке» будет работать креативное пространство, принадлежащее цифровому помощнику артиста «Студио» от HiFi-стриминга «Звук». Здесь пройдет музыкальный фестиваль, который объединит выступления молодых музыкантов и образовательную программу. Партнеры мероприятия проведут для гостей лекции по созданию и продвижению музыки.

Фестиваль в пространстве «Студио» станет важной музыкальной точкой на карте «Москва Феста».

Узнать больше о перформативном искусстве, увидеть современные постановки и поучаствовать в мастер-классах с ведущими театральными деятелями можно будет на «Площади театров».

В театре «Школа современной пьесы» интенсивы по актерскому мастерству проведет театральная школа «KaravaevLab». Здесь же пройдут спектакли, пластические арт-медиации и набор в лабораторию сайт-специфик-театра.

На территории ВДНХ всю неделю будут идти перфомансы, кукольные спектакли и концерты. Спектакли на Пушкинской площади покажут «Мастерская Брусникина», Московский Академический театр им. Вл. Маяковского, Художественный театр комедии, Театр труда и т.д.

Объединение культурных центров ЮЗАО проведет экскурсию по Никольской улице.

Центром художественной индустрии станет «Арт-район». В творческом пространстве CUBE пройдут лекции студии Akademia, университета «Синергия», HSRE ART GALLERY и т.д., а центр современного искусства «Винзавод» пригласит посетителей на экскурсии, паблик-токи и IV Форум уличного искусства.

На крыше Дарвиновского музея откроется арт-пространство проекта «ДеревА», посвященное столичным деревьям.

Выставки диджитал-арта в Новопушкинском сквере представят ВШЭ, маркетплейс современного искусства и дизайна Bizar, института бизнеса и дизайна B&D, Выставочные залы Москвы, РЭУ им. Плеханова и т.д. Здесь же пройдут лекции и пленэр от Выставочных залов Москвы.

Все об издательском деле можно будет узнать на территории «Книжного города» на площадках парка искусств «Музеон», парка Сокольники и на Тверском бульваре.

В «Музеоне» пройдут творческие встречи с писателями, в том числе — презентация новой книги мастера психологической прозы Олега Роя. Своих авторов пригласят издательства «Альпина Паблишер» и «Вакоша».

Для детей в парке искусств будут работать мастер-классы книжного магазина «Лавка Чижика», а для взрослых — школы Creative Writing School и цифрового сервиса аудиокниг и электронных книг «Литрес».

В Сокольниках всю неделю можно будет посетить фотозоны, книжный своп и будку чтеца от «Литрес».

Издательства Эксмо-АСТ, Alpaca, «Городец», ZANGAVAR, «Искусство — XXI век» и многие другие предоставят свои книги для книжного маркета на Тверском бульваре.

«Улица видеоигр» познакомит всех желающих с миром гейминга, киберспорта и современных технологий.

Дизайн-завод «Флакон» представит обширную лекционную программу. Про метавселенные, создание инди-игр, искусственный интеллект в креативных индустриях и многое другое расскажут представители компании Maff.io, студий IThub games, My little studio, Contrast Games и т.д.

На Арбате для гостей фестиваля всю неделю будут работать зоны VK play и магазина комиксов «Чук и Гик».

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