Москва сдаст в аренду часть усадьбы Шубиных по программе «1 рубль за квадратный метр в год»

По программе «1 рубль за квадратный метр в год» город выставит на торги по аренде часть объекта культурного наследия – усадьбу начала XIX века по адресу: улица Малая Дмитровка, дом 12, строение 2. Принять участие в аукционе смогут все желающие. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Во втором квартале этого года город выставит на аукцион по программе “1 рубль за квадратный метр в год” часть объекта культурного наследия на улице Малая Дмитровка в Тверском районе. Сейчас этот памятник XIX века находится в неудовлетворительном состоянии. Победитель аукциона должен будет отреставрировать его в течение первых пяти лет, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды – рубль за квадратный метр в год. Использовать помещение инвестору разрешено под различные цели, например разместить там офисы, торговые объекты или точки общепита», – рассказал Владимир Ефимов.

Здание площадью более 1,2 тысячи квадратных метров известно как городская усадьба Шубиных – И.А. Сытенко – А.Е. Владимирова. Здесь в 1838–1839 годах жил декабрист Михаил Федорович Орлов, которого навещали Александр Сергеевич Пушкин и Евгений Абрамович Баратынский. Памятник находится в историческом центре столицы, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Пушкинская». В 1917 году он был перестроен по проекту архитектора Сергея Жарова. В настоящий момент часть исторического объекта находится в частной собственности, остальные помещения будут выставлены на аукцион.

«Площадь выставляемых на торги помещений в здании на Малой Дмитровке составляет 422,3 квадратного метра, в том числе 8,4 квадратного метра располагается в подвале, а 413,9 квадратного метра – на первом этаже. После реставрации арендатор сможет самостоятельно выбрать назначение помещений из указанного в договоре списка», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» для объектов культурного наследия действует в столице с 2012 года. Инвесторы могут принять участие в специальных торгах на право аренды таких сооружений. С победителем аукциона заключается договор на 49 лет. Главным условием перехода на льготную ставку аренды является выполнение работ по сохранению здания.

Реставрационные работы должны проводиться на основании согласованного Мосгорнаследием проекта и выданного разрешения. Акт приемки работ после завершения реставрации арендатор получает также у Департамента культурного наследия города Москвы.

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