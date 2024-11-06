Москва стала центром молодежного кино будущего

Международный студенческий фестиваль ВГИК является одной из крупнейших площадок мирового студенческого кино. Главной задачей фестиваля является укрепление международных связей и творческого обмена опытом между студентами театральных и кинематографических школ. В 2024 году тема фестиваля — «Кино будущего».

В ноябре проходит второй международный этап фестиваля. В конкурс было отобрано 73 фильма (из 300 присланных) из 52 стран мира и 59 киношкол. Жюри второго этапа возглавляет режиссер-постановщик Эмир Кустурица (Сербия). Вместе с ним будут работать следующие члены жюри: режиссер-постановщик Мехди Фард Гадери (Иран), режиссер-аниматор и сценарист Инна Евланникова (Россия), кинопродюсер и тв-дистрибьютор Паоло Мария Спина (Италия), киновед и заведующая кафедрой кино и тв Университета Бахчешехир Нилай Улусой (Турция).

Параллельно с международным кино-этапом пройдёт Юбилейный 20-й Международный театральный конкурс. Это также давняя традиция ВГИК. Театральное жюри возглавляет Ольга Кабо. В состав жюри вошли следующие театральные деятели: Коростылева Марина (Россия), Денис Федоров (Беларусь), Лазич Александар (Сербия), Шэнь Ван (Китай).

Традиционно в рамках фестиваля оргкомитет награждает целую плеяду молодых талантливых авторов. Помимо главных призов по итогам второго этапа также будут вручены награды победителям первого тура: Гран-при, призы за лучшую работу режиссера, актеров, оператора, сценариста, звукорежиссера, художника и художника-постановщика – всего 14 номинаций. Победителю в номинации «За лучшую работу звукорежиссера» будет вручен сертификат, который позволит его обладателю работать над звуком фильма на киностудии полного цикла «СineLAB».

Студенческое жюри возглавляет выпускник ВГИК – Илья Брисюк. Ему помогают: студентка 3го курса ГИТИС Ксения Федорук, выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров им.Г.Н.Данелии Анна Амелина, студент 3го курса ВШЭ Института Кино Фёдор Ванюков, студентка 4го курса Высшей школы телевидения МГУ Ксения Свириденко, студентка 5го курса Школы-студии МХАТ Варвара Ртищева.

В рамках международного этапа пройдут мастер классы и творческие встречи с членами жюри.

Основные мероприятия фестиваля проводятся во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С.А. Герасимова и в кинотеатрах Москвы. А студенческие фильмы представлены на более чем 200 площадках в 40 регионах России.

«Будущее отечественного кинематографа – это наша молодежь. Они будут снимать картины, на которых будут воспитываться миллионы людей во всем мире. Не боюсь таких заявлений, потому что сейчас фильмы потребляют все: от годовалых детей до пожилых людей. Смотрят по айфонам-телефонам, через стриминг. Вы понимаете, сейчас фильмы везде», – рассказал кинорежиссер, преподаватель ВГИК, генеральный продюсер фестиваля «ВГИК-Дебют» Федор Попов.