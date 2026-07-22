Москва XIX века и сегодня: литографии Дюрана в Коломенском

В музее-заповеднике «Коломенское» у стен Дворца царя Алексея Михайловича развернулась необычная экспозиция под открытым небом. Пять двусторонних стендов знакомят гостей с уникальными литографиями французского художника Андре Дюрана из его знаменитого альбома «Живописное и археологическое путешествие по России…». Рядом с каждой исторической гравюрой помещена современная фотография того же московского памятника — так зритель может воочию убедиться, что изменилось в облике столицы за почти два столетия.

Сам альбом появился благодаря экспедиции, организованной на средства известного мецената Анатолия Николаевича Демидова — младшего сына уральского промышленника. В 1839 году Демидов отправил Дюрана в тур по России, и итогом стали рисунки с натуры, позже превращённые в литографии. Сегодня это издание признано одним из самых достоверных и художественно ценных визуальных источников о российских городах первой половины XIX века. Историки и реставраторы до сих пор обращаются к нему, чтобы уточнить детали как сохранившихся, так и безвозвратно утраченных построек.

Особый интерес на выставке вызывают сопоставления. Вот, например, собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, — всем известный храм Василия Блаженного. На литографии Дюрана он выглядит почти так же, как и сегодня, ведь этот шедевр XVI века пережил столетия почти без потерь. Возведённый по велению Ивана Грозного в память о взятии Казани, собор и ныне остаётся главным красочным символом Москвы.

Рядом — колокольня Ивана Великого, архитектурная доминанта Кремлёвской Соборной площади. На старом листе художник тщательно прописал и саму звонницу, и лежащий у её подножия Царь-колокол — тогда он ещё не был поднят на постамент, но уже поражал воображение своими размерами. Дюран сумел передать гармонию ансамбля, сложившегося в XVI–XVII веках, с почти документальной точностью.

Не менее выразителен и Петровский путевой дворец — творение Матвея Казакова, построенное для Екатерины II в конце XVIII века. В его облике причудливо смешались классицизм, древнерусские мотивы, готика и восточные орнаменты. Когда-то здесь отдыхали царственные особы по пути из Петербурга в Москву, и на литографии видно, каким торжественным и немного сказочным выглядел дворец в ту пору.

Завершает экспозицию храм Николая Чудотворца в Хамовниках — яркий образец московского узорочья конца XVII столетия. Построенный в слободе царских ткачей, он щедро украшен кокошниками и многоцветными изразцами с птицами и вазонами. Дюран не упустил ни одной декоративной детали, и сегодня, глядя на его работу, можно оценить виртуозность древних зодчих.

Выставка в Коломенском — это не просто собрание старых картинок. Это приглашение к диалогу между веками. Сравнивая литографии с современными кадрами, посетитель сам становится исследователем: он видит, какие здания уцелели, какие изменили облик, а какие, к сожалению, канули в Лету. И, что важнее, такой взгляд рождает желание отправиться в город и лично пройти по следам французского путешественника, чтобы открыть для себя Москву заново.