«Москвариум» и подводный фотограф Андрей Нарчук открывают фотовыставку в честь дня рождения океанариума

Научно-развлекательный комплекс «Москвариум» в честь своего дня рождения открывает фотовыставку «Океан в моем сердце» Андрея Нарчука, одного из ведущих российских подводных фотографов, победителя и лауреата многих всероссийских и международных конкурсов, среди которых звание Фотографа года, Лучшего фотографа дикой природы России. На экспозиции представлены фотографии обитателей океанариума, для создания которых Андрей погрузился в главный морской аквариум, где живут разные виды акул, скатов, мурен и других рыб.

«Подводный мир океана – это целая вселенная, многие тайны которой до сих пор остаются неразгаданными. Проплыть рядом с краснокнижной черепахой или поймать хищный взгляд песчаной акулы – эти ощущения непередаваемы», – поделился впечатлениями Андрей Нарчук.

Фотовыставка «Океан в моем сердце» будет представлена в «Москвариуме» на ВДНХ, а также на территории парка «Ходынское поле». Познакомиться с работами фотохудожника может каждый желающий, вход на обе выставки свободный.

«Москвариум» на ВДНХ открылся для посетителей 5 августа 2015 года. Это один из крупнейших океанариумов Европы, расположенный в сотнях километров от побережья. В нем живут свыше 12 тысяч обитателей, площадь комплекса составляет более 53 тысяч квадратных метров, его аквариумы и бассейны вмещают около 25 миллионов литров воды. Экспозиция океанариума, это не только 80 аквариумов, но и 5 карантинных зон, где гидробионты проходят адаптацию и, при необходимости, лечение. Размножение гидробионтов в условиях океанариума позволяет использовать в своей коллекции животных собственного разведения, а не выловленных в природе. Это является важной частью ответственного отношения к окружающей среде. Благодаря условиям обитания, близких к естественным, были созданы целые искусственные популяции кошачьих акул и различных видов медуз, которые также активно используются в научных исследованиях.

Сегодня «Москвариум» – это крупный культурно-досуговый центр, с момента открытия которого его посетили более 10 млн человек. Это уникальная высокотехнологичная площадка, которая позволяет ставить оригинальные водные шоу с использованием новейших достижений в области зрелищных видов искусства. Это креативное пространство «Море музыки», где в интерьере ночного аквариума проводятся живые концерты популярных и начинающих исполнителей. И, конечно, место впечатлений детей и их родителей - интерактивная выставка «Путь воды» и спектакли детского театра «Ламантин».

Также «Москвариум» – это научный Центр океанографии и морской биологии. С момента открытия океанариум сотрудничает с ведущими научными организациями в нашей стране и в мире и реализует совместные проекты в целях изучения и сохранения биоразнообразия рек, морей и океанов. В океанариуме работают десятки ученых, среди которых гидробиологи, ихтиологи, ветеринары, биохимики и многие другие, которые регулярно обмениваются знаниями и опытом со специалистами отрасли как внутри страны, так и на международном уровне. Команда экспертов «Москвариума» реализует собственные и совместные проекты, направленные на исследования живых организмов и условий их жизнедеятельности. В этом году ключевыми исследованиями стали: иммунизация акул для получения антител с протеомарином и исследование закладки непарных плавников у акул совместно с Российской академией наук. В 2021 г. «Москвариум» получил лицензию на образование, что вместе многолетним опытом дало возможность запустить первую в России программу повышения квалификации для ветеринарных врачей по основам ветеринарной медицины морских млекопитающих.

Отдельное место в работе «Москвариума» занимает социальная повестка. На протяжении многих лет эксперты океанариума реализуют мероприятия, направленные на экопросвещение, и осуществляют поддержку инициатив по развитию инклюзивного общества. Только за последний год центр провел более 1000 экскурсий и занятий для детей с ограниченным возможностями здоровья (ОВЗ). Сотрудниками центра созданы специальные программы для слепых и слабовидящих, слабослышащих и ребят с ментальными нарушениями, разработаны специальные тактильные коллекции, которые позволяют особым посетителям наилучшим способом усваивать материал.

В «Москвариуме каждый, независимо от возраста и увлечений, может найти для себя источник позитивных эмоций, стать чуть ближе к пониманию удивительного подводного мира и просто хорошо провести время со своими близкими, - рассказывает пресс-служба океанариума. - А впереди – ещё много новых проектов и идей, которыми мы обязательно будем делиться с нашими посетителями, друзьями и партнерами».

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