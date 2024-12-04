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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Москвич» на ВДНХ: история легендарного автомобиля

editor
By editor
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Фото © пресс-служба ВДНХ

4 декабря исполняется 78 лет с момента выпуска первенца столичного автозавода в Люблине. История марки «Москвич» неразрывно связана с историей Главной выставки страны. Продукция предприятия традиционно демонстрировалась в экспозициях ВДНХ и продолжает трудиться здесь в наши дни.

В 1946 году на Московском заводе малолитражных автомобилей был выпущен первый «Москвич». В те дни он стал первым относительно доступным автомобилем для многих советских граждан. С момента открытия послевоенной Главной выставки страны «Москвичи» в разные годы становились наградами ВСХВ, а затем и ВДНХ, СССР, а также демонстрировались в павильонах на экспозициях, посвященных развитию транспорта.

Шли годы, преображалась Выставка, автозавод выпускал новые модели. И все они бессменно дебютировали на ВДНХ. Пика своего развития предприятие достигло на рубеже 1960‒1970-х годов. Так, например, после удачного выступления на одном из ралли века Лондон ― Сидней в 1968 году автомобиль ― участник пробега со стартовым номером 20 был показан гостям ВДНХ у павильона № 33. В 1974 году сразу несколько моделей автозавода имени Ленинского комсомола стали экспонатами обширной ретроспективной выставки под открытым небом, посвященной полувековому юбилею советского автопрома. В 1988 году первая переднеприводная модель завода с индексом 2141 и именем собственным Aleko стала одним из самых популярных экспонатов на выставке новинок советского легкового автомобилестроения. Самым непростым периодом в истории как предприятия, так и Выставки стал рубеж прошлого и нынешнего века. На какой-то период о «Москвичах» на ВДНХ пришлось забыть.

С 2014 года автомобили столичного бренда, перешедшие в категорию ретротранспорта, вновь вернулись на обновленную, переживающую свое возрождение ВДНХ. Уже как экспонаты выставок, посвященных истории отечественного автопрома, а также как участники ретроралли, маршруты которых проходили по Главной выставке страны.

Так, например, в 2021 году наследие предприятия в Люблине демонстрировалось на тематической выставке Музея Транспорта Москвы «Мечта Москвича». Через год при поддержке Правительства Москвы на конвейере столичного автозавода вновь был возрожден бренд «Москвич». И появление новой модели не заставило себя долго ждать на ВДНХ. В наши дни на Главной выставке страны служат 11 автомобилей марки «Москвич», из них 6 — с электрическим двигателем, 5 — с бензиновым.

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