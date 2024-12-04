«Москвич» на ВДНХ: история легендарного автомобиля

4 декабря исполняется 78 лет с момента выпуска первенца столичного автозавода в Люблине. История марки «Москвич» неразрывно связана с историей Главной выставки страны. Продукция предприятия традиционно демонстрировалась в экспозициях ВДНХ и продолжает трудиться здесь в наши дни.

В 1946 году на Московском заводе малолитражных автомобилей был выпущен первый «Москвич». В те дни он стал первым относительно доступным автомобилем для многих советских граждан. С момента открытия послевоенной Главной выставки страны «Москвичи» в разные годы становились наградами ВСХВ, а затем и ВДНХ, СССР, а также демонстрировались в павильонах на экспозициях, посвященных развитию транспорта.

Шли годы, преображалась Выставка, автозавод выпускал новые модели. И все они бессменно дебютировали на ВДНХ. Пика своего развития предприятие достигло на рубеже 1960‒1970-х годов. Так, например, после удачного выступления на одном из ралли века Лондон ― Сидней в 1968 году автомобиль ― участник пробега со стартовым номером 20 был показан гостям ВДНХ у павильона № 33. В 1974 году сразу несколько моделей автозавода имени Ленинского комсомола стали экспонатами обширной ретроспективной выставки под открытым небом, посвященной полувековому юбилею советского автопрома. В 1988 году первая переднеприводная модель завода с индексом 2141 и именем собственным Aleko стала одним из самых популярных экспонатов на выставке новинок советского легкового автомобилестроения. Самым непростым периодом в истории как предприятия, так и Выставки стал рубеж прошлого и нынешнего века. На какой-то период о «Москвичах» на ВДНХ пришлось забыть.

С 2014 года автомобили столичного бренда, перешедшие в категорию ретротранспорта, вновь вернулись на обновленную, переживающую свое возрождение ВДНХ. Уже как экспонаты выставок, посвященных истории отечественного автопрома, а также как участники ретроралли, маршруты которых проходили по Главной выставке страны.

Так, например, в 2021 году наследие предприятия в Люблине демонстрировалось на тематической выставке Музея Транспорта Москвы «Мечта Москвича». Через год при поддержке Правительства Москвы на конвейере столичного автозавода вновь был возрожден бренд «Москвич». И появление новой модели не заставило себя долго ждать на ВДНХ. В наши дни на Главной выставке страны служат 11 автомобилей марки «Москвич», из них 6 — с электрическим двигателем, 5 — с бензиновым.