Москвичей пригласили увидеть выставку Музея Победы «От Кремля до Рейхстага»

На Чистопрудном бульваре Москвы открылась выставка Музея Победы «От Кремля до Рейхстага». Выставку графических работ представили при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и интернет-энциклопедии РУВИКИ. Проект приурочен к 80-летию Победы.

«Гости «пройдут» вместе с героями-освободителями путь от стен Кремля до штурма Рейхстага. Они увидят портреты красноармейцев и медсестер, сцены боев и краткие минуты затишья, Москва 1941-го и Берлин 1945-го – вся история долгих четырех лет войны», – поделились в Музее Победы.

В экспозицию вошли оцифрованные художественные работы из фондов Музея Победы. Проект переносит зрителей в военные годы, раскрывая через творчество живописцев и графиков ключевые этапы Великой Отечественной войны. Среди них – контрнаступление под Москвой, Сталинградская битва, блокада Ленинграда, Курская битва, битвы за Днепр и Берлин. Фронтовые художники, рискуя жизнью, запечатлевали героизм и мужество солдат и офицеров. Яркие образы раскрывают вклад каждого воина Красной Армии в Победу в Великой Отечественной войне.

Изображения: пресс-служба Музея Победы, Москва