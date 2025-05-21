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ДомойМоскваМосквичей пригласили увидеть выставку Музея Победы «От Кремля до Рейхстага»

Москвичей пригласили увидеть выставку Музея Победы «От Кремля до Рейхстага»

editor
By editor
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От Кремля до Рейхстага

На Чистопрудном бульваре Москвы открылась выставка Музея Победы «От Кремля до Рейхстага». Выставку графических работ представили при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и интернет-энциклопедии РУВИКИ. Проект приурочен к 80-летию Победы.

«Гости «пройдут» вместе с героями-освободителями путь от стен Кремля до штурма Рейхстага. Они увидят портреты красноармейцев и медсестер, сцены боев и краткие минуты затишья, Москва 1941-го и Берлин 1945-го – вся история долгих четырех лет войны», – поделились в Музее Победы.

В экспозицию вошли оцифрованные художественные работы из фондов Музея Победы. Проект переносит зрителей в военные годы, раскрывая через творчество живописцев и графиков ключевые этапы Великой Отечественной войны. Среди них – контрнаступление под Москвой, Сталинградская битва, блокада Ленинграда, Курская битва, битвы за Днепр и Берлин. Фронтовые художники, рискуя жизнью, запечатлевали героизм и мужество солдат и офицеров. Яркие образы раскрывают вклад каждого воина Красной Армии в Победу в Великой Отечественной войне.

От Кремля до Рейхстага

От Кремля до Рейхстага

Изображения: пресс-служба Музея Победы, Москва

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