Москвичи смогут опробовать себя в роли дрессировщика робособаки

Робопса HyperDog и четвероногого летающего робота MorphoGear, разработанных в Сколтехе, представят на ИТ-Пикнике, который пройдет 2 сентября в музее-заповеднике «Коломенское». Гости смогут посмотреть, как роботы выполняют команды, танцуют, поднимают предметы, а также попросить робопса дать лапу и преодолеть препятствие.

HyperDog — это робот-собака, разработанный в Лаборатории интеллектуальной космической робототехники. По задумке разработчиков, робот поможет обнаруживать утечки жидкости и газа в помещениях, проверять безопасность промышленных объектов, проводить лазерное сканирование конструкций для создания цифровых двойников. Инновационной робособакой можно управлять при помощи жестов. Как говорят создатели, робот легко интегрируется в новые среды и распознает окружающие его предметы в режиме реального времени.

Еще один робот, который будет представлен на семейном ИТ-Пикнике, это MorphoGear — первый в России четвероногий летающий робот. С его помощью можно инспектировать высотное оборудование, проверять безопасность на промышленных объектах и искать пропавших людей при ЧП.

Помимо этого, в шатре Sk Fintech Hub от Фонда «Сколково» будут представлены разработки успешных российских ИT-стартапов: бионические функциональные протезы от «Моторики», автосимуляторы и шлемы виртуальной реальности. В зоне Сколтеха также будут продемонстрированы возможности VR-уроков для школьников по естественным наукам.

Также участники смогут воспользоваться возможностью бесплатно проверить криптоадреса через сервис risk-score-проверки btrace.amlcrypto.io от AML Crypto и инструментом, который помогает в расследовании краж криптоактивов. TenChat подарит свои NFC-визитки. Эксперты Sk Fintech Hub и Фонда «Сколково» проведут серию открытых диалогов по технологическим темам. В программе — конкурс по программированию в реальном времени CodeBattle.

ИТ-Пикник — это крупнейший однодневный семейный фестиваль, который объединит ИТ-сообщество. Мероприятие состоится 2 сентября в музее-заповеднике «Коломенское». ИТ-Пикник объединит крупнейшие ИT-компании России. На мероприятии ожидается участие свыше 30 тысяч человек: ИТ-специалистов разных направлений (от ИT-инженеров до продакт-менеджеров), а также их друзей и членов семьи.

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