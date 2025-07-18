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Домой366INFO.RUМосквичи стали чаще интересоваться эзотерикой

Москвичи стали чаще интересоваться эзотерикой

editor
By editor
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кот - животное эзотерическое и мистическое

Жители Москвы стали значительно чаще обращаться к силам Вселенной. С начала 2025 года объём интернет-трафика на сайтах, посвященных эзотерике, увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Рост интереса отмечен сразу по нескольким направлениям: наиболее заметное увеличение наблюдается в категориях гороскопов (+58%) и нумерологии (+23%). При этом трафик на сайтах, связанных с гаданиями, напротив, снизился на 14%.

В первой половине 2025 года максимальный интерес ко всем эзотерическим тематикам был зафиксирован в апреле — на этот месяц пришлось 18% от всего годового трафика. При этом январь стал самым популярным месяцем для ресурсов с гаданиями, что коррелирует с периодом святок. Наибольший объем трафика на сайты по нумерологии пришёлся на май. В этом месяце была «зеркальная дата» — 25.05.2025, которая, по мнению эзотериков, обладает особой энергетикой и может быть использована для важных начинаний, в том числе и свадеб.

В общей структуре эзотерического трафика на первом месте оказались сайты с гороскопами — на них приходится 33%. Второе и третье место занимают ресурсы по темам нумерологии и гаданий (по 29% на каждую).

Москвичи чаще всего обращаются к эзотерическим сайтам в выходные дни — на субботу и воскресенье приходится 30% от всего объёма трафика. Реже всего — по вторникам. Доля этого дня недели составляет лишь 13%.

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