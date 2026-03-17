«МОСТ В БУДУЩЕЕ»: финал Всероссийского конкурса моды состоялся в Москве

В разгар Московской недели моды в ВЭБ ЦЕНТРЕ состоялся финал Всероссийского конкурса «МОСТ В БУДУЩЕЕ». Масштабное событие собрало более четырехсот гостей: представителей правительства, депутатов, журналистов, но главными зрителями стали дизайнеры, студенты профильных вузов, технологи и все, кому интересно развитие модной индустрии.

Конкурс в этом году удивил не только модными коллекциями, но и форматом. Открытие шоу началось с появления на экране цифрового аватара — маскота проекта, которого публика увидела впервые. Кульминацией вечера стал совместный выход на сцену звездного кутюрье Игоря Гуляева и робота-ведущего по имени «Володя». Этот символичный дуэт человека и технологий задал тон всему мероприятию, продемонстрировав, что будущее моды наступает уже сегодня.

Музыкальное сопровождение вечера обеспечили певец Максим Завидия и блогер GTAMILLIONNATA, известная своими вирусными видео с «GTA-походкой».

Однако главными героями события стали, безусловно, дизайнеры. Зрителям представили работы финалистов со всей страны. Анна Куц показала спортивную коллекцию Skin of Angel («Кожа ангела»), а Анастасия Астахова — «Красную нить». Из Барнаула приехала победительница регионального этапа София Валяева, которая представила бренд SoVa. Особо были отмечены лауреаты в специальных номинациях: Юлия Ганьжина с брендом НЕКТО YG получила награду за коллекцию «Белый шум» в номинации «Креатив», а Яна Губер (мультибренд GLOSS) взяла приз в номинации «Культурный код» за коллекцию «Пробуждение». Также в числе участников был Антон Ермаков с брендом Tony Clou.

Организатор и вдохновитель проекта Наталья Поцелуева, подводя итоги, отметила уникальность прошедшего сезона: «Финал этого сезона войдет в историю. Мы впервые объединили на одной сцене Игоря Гуляева, робота-ведущего, цифровой аватар и десятки новых имен, которые уже завтра будут формировать лицо российской модной индустрии. «МОСТ В БУДУЩЕЕ» — это платформа, где рождается новая модная реальность. И это только начало».

