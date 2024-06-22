Утро субботы зрители ТВ-3 традиционно прошло очень вкусно… «Вкусно с Анфисой Чеховой». Занимаясь готовкой ностальгического блюда, Юлия рассказала и о собственных юных годах. По ее признанию, она была несносным ребенком, с которым совершенно невозможно о чем-то договориться. Зато будущая знаменитость всегда знала чего хочет — стать актрисой.

«Если честно, у меня никогда не было других вариантов. Сколько себя помню, я представляла, как буду играть на сцене. Более того, представляла, как познакомлюсь с Инной Михайловной Чуриковой, и что она про меня что-то хорошее скажет. Я любила Чурикову, Яковлеву и Полищук. Это были три мои звезды», — рассказала Александрова.

Интересно, что с Инной Чуриковой и Еленой Яковлевой ей удалось не только познакомиться, но и поработать. Нежные чувства у маленькой Юли вызывал и другой известный человек.

«Моя первая любовь — Николай Николаевич Дроздов. Я буквально замирала перед телевизором, когда начиналась его передача. Более того: я поехала на «Последний герой» только из-за своей любви к Николаю Дроздову. Мы с ним не были вместе на проекте, но он же в нем участвовал до меня», — признается актрисой.

Кроме того, Юлия рассказала Анфисе, как не пошла учиться в «храм искусства», вспомнила, на что потратила первые деньги и объяснила, почему вышла замуж всего через полгода после знакомства.