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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Моя первая любовь — Николай Николаевич Дроздов»

editor
By editor
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юлия александрова и анфиса чехова

Утро субботы зрители ТВ-3 традиционно прошло очень вкусно… «Вкусно с Анфисой Чеховой». Занимаясь готовкой ностальгического блюда, Юлия рассказала и о собственных юных годах. По ее признанию, она была несносным ребенком, с которым совершенно невозможно о чем-то договориться. Зато будущая знаменитость всегда знала чего хочет — стать актрисой.

«Если честно, у меня никогда не было других вариантов. Сколько себя помню, я представляла, как буду играть на сцене. Более того, представляла, как познакомлюсь с Инной Михайловной Чуриковой, и что она про меня что-то хорошее скажет. Я любила Чурикову, Яковлеву и Полищук. Это были три мои звезды», — рассказала Александрова.

Интересно, что с Инной Чуриковой и Еленой Яковлевой ей удалось не только познакомиться, но и поработать. Нежные чувства у маленькой Юли вызывал и другой известный человек.

«Моя первая любовь — Николай Николаевич Дроздов. Я буквально замирала перед телевизором, когда начиналась его передача. Более того: я поехала на «Последний герой» только из-за своей любви к Николаю Дроздову. Мы с ним не были вместе на проекте, но он же в нем участвовал до меня», — признается актрисой.

Кроме того, Юлия рассказала Анфисе, как не пошла учиться в «храм искусства», вспомнила, на что потратила первые деньги и объяснила, почему вышла замуж всего через полгода после знакомства.

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