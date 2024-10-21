«Моё собачье дело» – душевная комедия для всей семьи!

В преддверии новогодних праздников ожидается выход в широкий прокат по всей стране выйдет душевная комедия для всей семьи «Моё собачье дело». Главные роли в картине исполнили Максим Лагашкин («Жуки», «Лед 2»), Ирина Пегова («Домашний арест», «Пищеблок»), Андрей Андреев («Батя», «Солдатик»), Юлия Сулес («О чем говорят мужчины», Домовой»), Михаил Орлов («Грозный папа», «Самый Новый год!»), а также звезда ситкома «Сваты» Анатолий Васильев.

Режиссёром проекта выступил Александр Бабаев («Тайный Санта»), а продюсерами – Василий Ровенский («Коты Эрмитажа», «Большое путешествие») и Ксения Егорова. Дистрибьютор фильма – кинопрокатная компания «Наше кино».

В центре сюжета бывший конструктор самолетов Михаил (Анатолий Васильев), который постоянно попадает в нелепые ситуации. Вместе с внуком Сережей 31 декабря они находят на улице пса, который прячется от новогодних салютов. Очарованные хвостатым другом они решают его приютить и дают кличку Степка.

Вечером, после того, как внука забирают родители (Максим Лагашкин и Ирина Пегова), Михаилу становится плохо. Теперь помочь дедушке может только Степка. У пса есть совсем немного времени, чтобы позвать на помощь и спасти жизнь своему хозяину. Правда, сделать это не так-то просто, ведь никто из людей не знает собачьего языка. Степке предстоит найти Сережу, который единственный, как кажется псу, понимает его.

В поисках мальчика четырехлапый герой отправляется в увлекательное приключение по живописному городу в новогодних декорациях, где познакомится с другими представителями своего вида, а еще попадет во множество непредвиденных и забавных ситуаций.