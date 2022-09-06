МТС Live в партнерстве с Плюс Студией представляют новый мюзикл театральной компании «Бродвей Москва» по песням группы «Секрет»

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о новом проекте в стратегическом партнерстве с Плюс Студией – оригинальном мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой» по мотивам песен группы «Секрет». Продюсером мюзикла станет Театральная компания «Бродвей Москва», организатором и сопродюсером — «МТС Энтертейнмент». Премьера постановки состоится 3 декабря в Театре МДМ.

«Ничего не бойся, я с тобой» — романтическая история, которая разворачивается в Ленинграде 80-х годов. В спектакль, по форме напоминающий мюзикл «Mamma Mia!», а по настроению — фильм «La-La Land», войдут 22 лучших хита легендарного ленинградского квартета «Секрет».

Новый мюзикл – первое подобное партнерство МТС и Плюс Студии, которая входит в развлекательные сервисы Яндекса, а также продолжение успешной работы «МТС Энтертейнмент» в направлении выпуска театральных проектов.

«Мы продолжаем наполнять витрины и экосистему МТС собственным оригинальным контентом. Эффективность выбранного пути была доказана продюсированием и прокатом мюзикла «Шахматы», который собрал рекордное количество показов и более 500 тысяч человек, посмотревших спектакль, несмотря на пандемию и действующие ограничения. Мы видим интерес публики и считаем, что в ближайшем будущем рынок ждет увеличение количества мюзиклов в единовременном прокате. Постановка и прокат мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» — наш второй большой инвестиционный проект, который будет поставлен в Театре МДМ. Это оригинальный мюзикл, близкий российской аудитории, погружающий в атмосферу Ленинграда восьмидесятых в музыкальном обрамлении популярной группы «Секрет», который, я уверена, не оставит равнодушным ни одного зрителя», — отметила Янина Татарицкая, руководитель направления промоутерства и продюсирования «МТС Энтертейнмент».

«Так называемые джукбокс мюзиклы, в основе которых любимые хиты какой-то популярной группы, — хорошо известный формат. Но успешных джукбокс мюзиклов бродвейская сцена знает немного. «Mamma Mia!», наверное, самый известный из них. Выбор песен «Секрета» был достаточно очевиден не только потому, что они прекрасно вписываются в формат музыкального театра. Они еще хорошо соотносятся с романтикой середины 80-х, свежим ветром перемен, надеждами, беззаботным обаянием юности, — всем тем, о чем наш новый мюзикл. Романтический мюзикл, городская история про наших современников, про нас самих – это то, чего сейчас не хватает», — отметил Дмитрий Богачёв, продюсер мюзикла, генеральный директор театральной компании «Бродвей Москва», художественный руководитель Театра МДМ.

«Нестареющие хиты группы “Секрет” сегодня слушают сотни тысяч пользователей Яндекс Музыки – популярность группы в последнее время снова начала расти. При этом мы видим, что в России сформировалось коммьюнити поклонников мюзиклов. По данным Яндекс Афиши, в 2021 году на мюзиклы ходили активнее, чем на стендапы или выставки – это огромная преданная аудитория, в том числе, и среди подписчиков Яндекс Плюса. Все эти люди с нетерпением ждут новых премьер, и поэтому мы объединили усилия с участниками легендарного бит-квартета и с нашими партнерами, чтобы создать оригинальный мюзикл, который станет добрым приключением для всей семьи» – прокомментировала директор по контенту контенту бизнес-группы Плюса и Финтеха Яндекса, продюсер Плюс Студии Ольга Филипук.

Режиссёром проекта стал Михаил Миронов, работавший в МХТ им. Чехова, а музыкальным руководителем — Евгений Загот, который в этом году был удостоен премии «Золотая Маска» за работу в мюзикле «Шахматы». За хореографию отвечает Ирина Кашуба, последними громкими постановками которой стали мюзиклы «Шахматы» в Театре МДМ и «Стиляги» в Театре Наций, а также опера «Мазепа» в Большом Театре. Художественным оформлением спектакля занимаются сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам Татьяна Ногинова и художник по свету Иван Виноградов. Пьесу в соавторстве с режиссером спектакля Михаилом Мироновым написал драматург и сценарист Сергей Калужанов (фильмы «Время первых», «Мажор», «Метод-2» и др.). Общий художественный контроль и руководство постановкой взяли на себя продюсер Дмитрий Богачев и режиссер Евгений Писарев, последней совместной работой которых стал мюзикл «Шахматы».

«22 наших песни в новейших аранжировках, да еще на знаменитой успешными премьерами мюзиклов сцене МДМ — о чем еще может мечтать бит-квартет «Секрет» в канун своего 40-летнего юбилея?! Хиты «Секрета» плюс Дмитрий Богачев, «Бродвей Москва» и фантастическая команда молодых артистов — идеальное сочетание для потрясающего оригинального мюзикла», — отметили Николай Фоменко и Максим Леонидов, актёры, музыканты, создатели и солисты бит-квартета «Секрет».

Сайт проекта — https://secretmusical.ru .

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