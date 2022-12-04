МТС Live возвращается в Петербургский Манеж с серией музыкальных перфомансов

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, представляет серию музыкальных концертов и аудиовизуальных перфомансов в рамках проекта МТС Live Sessions, которые пройдут в ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге. В пространстве одного из крупнейших выставочных залов России выступят Тося Чайкина, POLE и Zventa Sventana.

Проект «МТС Live Sessions» нацелен на знакомство массового зрителя с многогранностью и разнообразием музыкальных жанров и других форм искусства через живые выступления артистов на известных творческих площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Вот уже второй раз проект проходит в ЦВЗ «Манеж».

Выступления артистов, переосмысливающих фолк, электронную музыку и вокальное искусство, пройдут с 16 по 18 декабря в пространстве выставки «Зерцало». Проект Манежа исследует уникальный жанр русского провинциального портрета XVIII-XIX вв. и позволяет увидеть «лица» эпохи – яркие образы духовенства, купечества, детские и семейные портреты, по-новому взглянуть на нравы и традиции общества, а также погрузиться в неповторимую эстетику ушедшей эпохи.

Посетители МТС Live Sessions получат уникальную возможность знакомства с выставкой в нерабочие часы выставочного зала.

16 ДЕКАБРЯ, 21:00. Тося Чайкина

МТС Live Sessions откроет Тося Чайкина — певица, саундпродюсер и автор немалого количества современных хитов. Один из них — трек «Стрелы» совместно с Markul — не покидает радио, ТВ и чарты стримингов вот уже более двух месяцев. Тося Чайкина известна лакончиным звучанием, эмоциональным и чувственным вокалом и лирическими текстами.

17 ДЕКАБРЯ, 21:00. Zventa Sventana

17 декабря состоится выступление электрофолк-проекта Zventa Sventana. Проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева (экс «Гости из будущего») переосмысляет фольклор и адаптирует его для современного слушателя, сплетая народные песни с танцевальной электроникой и инди-попом.

18 ДЕКАБРЯ, 21:00. POLE

Завершит МТС Live Sessions перформанс от группы POLE — молодой фолк-коллектив, работающий на стыке акапельного жанра и неожиданных инструментальных решений. В этом году девушки представили альбом «Истоки», которым продемонстрировали осовремененную и экспериментальную версию славянской этнической музыки. Новые и уже известные поклонникам песни участницы коллектива исполнят на концерте в ЦВЗ «Манеж».

Все выступления пройдут после закрытия музея в 21:00. Сбор гостей в 20:00.

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