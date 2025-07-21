МТС Медиа и Музей русского импрессионизма сопроводили выставку «Русские дикие» специальным плейлистом

МТС Медиа и Музей русского импрессионизма собрали специальный плейлист к выставке «Русские дикие». 16 треков молодых артистов МТС Лейбла, таких как AY YOLA, внимание брусника! и nttrl, передают дух творческой свободы русских и французских художников-фовистов.

Выставка «Русские дикие» является совместным проектом Музея русского импрессионизма и ГМИИ им. А.С. Пушкина. В экспозиции работы основоположников направления – французских мастеров XX века – соседствуют с произведениями русских художников-экспериментаторов, с энтузиазмом откликнувшихся на новое смелое течение в живописи.

Выставка показывает пути проникновения «диких» техник и приемов в русское искусство и отражает поиски Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Аристарха Лентулова, Кристиана Крона, Павла Кузнецова и других художников-бунтарей. Среди французских мастеров представлены картины Луи Вальта, Анри Ле Фоконье Андре Дерена и знаменитая «Испанка» Анри Матисса.

Специально подобранные треки ярких молодых музыкантов, также, как и фовисты, не боящихся экспериментов, яркости и фантазии, призваны помочь современному зрителю пережить то же потрясение, которое испытывала публика при виде первых произведений фовистов более ста лет назад, усилив его творческими экспериментами со звуком и вокалом.

Среди них, например, свежий трек Yola от башкирской группы AY YOLA, в котором артисты экспериментируют на стыке фолка и электроники, переосмысливая свои этнические корни через современный насыщенный звук. Электронно-фолковая композиция исполнительницы MATANYA «Граница», основанная на народных мотивах, перекликается с интересом русских фовистов к народному творчеству, а трек Naive от артистки внимание брусника! стал выходом за привычные границы за счет экспериментов с аранжировкой и сочетания электронной атмосферы и лёгкого инди-поп вокала.

Плейлист «Русские дикие» можно послушать в музее, отсканировав QR-код, найти в МТС Музыке, или на странице выставки.