МТС Медиа интегрирует студию «Кинополис»

Холдинг МТС Медиа, объединяющий активы цифровой экосистемы МТС в области развлечений, объявляет о присоединении АО «Объединенные русские киностудии» (ОРК), которое управляет кинопроизводственным комплексом «Кинополис» в Санкт-Петербурге. Он станет седьмым активом в периметре медиахолдинга и дополнит его мощности в области производства контента для всей российской киноиндустрии.

«Кинополис» — это первая киностудия мирового уровня в Санкт-Петербурге, построенная в 2009 году в составе АФК «Система». Кинопроизводственный комплекс полного цикла – это 6 съемочных павильонов площадью 3700 кв. м., бассейн для подводных съемок, трансформируемые пространства со специализированной техникой, собственный парк киносъемочного оборудования, постпродакшн студия и студия звукозаписи. Компания поддерживает киносъемочный процесс на всех этапах: продюсирует и снимает рекламу, фильмы и сериалы, а также помогает организовать работу съемочных команд.

С 2024 года «Кинополис» работает и на московском рынке, оказывая весь спектр технических услуг для кинопроизводства за исключением аренды павильонов и строительства декораций: предоставляет киногруппам осветительное и видеооборудование, гримерно-костюмерные комплексы, специализированный транспорт, квалифицированный персонал и др. В 2024 году с участием студии «Кинополис» было произведено 65 кинопроектов, выручка АО «ОРК» составила 627 млн рублей. С участием «Кинополиса» создано свыше 300 полнометражных фильмов и сериалов, среди которых «Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки», «Союз спасения», «Триггер», «Шаляпин», «Амура», «Столыпин», «Черное облако» и другие.

До вхождения в состав холдинга студия «Кинополис» принадлежала ПАО МТС и работала как автономный бизнес. Холдинг МТС Медиа был создан в феврале 2024 года для развития активов экосистемы МТС в области развлечений и объединил онлайн-кинотеатр KION, стриминг МТС Музыка, книжный сервис Строки, музыкальную компанию МТС Лейбл и компанию МТС Live, отвечающую за направление оффлайн-развлечений. В начале 2025 года медиахолдинг выделил производство контента в отдельный бизнес, запустив продюсерский центр KIONFILM. Процесс интеграции студии «Кинополис» в МТС Медиа планируется завершить до конца года 2025 года.

Генеральный директор МТС Медиа Софья Митрофанова:

«Мы уже вывели производство кино и сериалов в отдельный актив, пополнив портфель активов новым продюсерским центром KIONFILM. Студия “Кинополис” — самостоятельный и зрелый бизнес, и его включение в периметр медиахолдинга — это следующий шаг к масштабированию производства контента полного цикла для всей индустрии и усилению МТС Медиа как одного из лидеров на этом рынке».

Генеральный директор ОРК Олег Белёнов:

«Санкт-Петербург — один из ключевых кинорегионов страны. В 2024 году в северной столице было снято свыше 100 кинокартин, и “Кинополис” активно участвует в этом процессе. Выручка киностудии после пандемии растет на 30% ежегодно, с прошлого года студия работает и на московском рынке. С интеграцией в МТС Медиа мы сможем органично и в полной мере раскрыть свой потенциал как одна из самых профессиональных киносъемочных площадок в стране».

«Кинополис» функционирует как кинопроизводственный центр, а также как культурный кластер Санкт-Петербурга и открыт для проведения выставок, музыкальных фестивалей, театральных постановок, профориентационных программ для школьников. В частности, на площадке прошли Международный кинофестиваль «Кино без барьеров», конкурс «Мисс звезда России», секция международного симпозиума кинокомиссий AFCI, посвященный съемке электромобиля Godox Cinema Day, профориентационный форум «Старт», квест «Бегущий город» и другие.