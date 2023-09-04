МТС начала дистанционное трудоустройство сотрудников

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске программы дистанционного трудоустройства МТС Hello. Теперь у кандидатов из девяти регионов России есть возможность пройти все этапы отбора и оформления на работу без необходимости посещать офисы компании.

Программа МТС Hello – это инновационная система трудоустройства и пребординга кандидатов, которая помогает в сопровождении соискателя от момента принятия положительного решения до оформления на работу, включая подписание трудового договора с помощью электронной подписи. Программа интегрирована во внутренние HR-платформы экосистемы, что обеспечивает бесшовный процесс взаимодействия всех участников процесса.

На данный момент программа действует в Москве, Екатеринбурге, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ульяновске, Самаре, Орле и Барнауле. Выбор регионов для запуска обусловлен наличием в них центров клиентского сервиса, для которых особо актуален удаленный найм сотрудников. До конца года МТС планирует расширить программу на всю территорию России.

«Сотрудники МТС сегодня – это 63 000 человек разных профессий, работающих по всей стране во всех компаниях экосистемы. Мы стремимся создать для них рабочую среду, которая будет удобной и доступной для каждого, независимо от местоположения. Развитие HRTech-сервисов – один из инструментов для достижения этой цели, который, помимо заботы о сотрудниках, повышает эффективность внутренних процессов и влияет на бизнес-результаты. Сегодня мы рады предложить программу трудоустройства, которая дает возможность кандидатам из разных городов России присоединиться к команде МТС», – прокомментировала вице-президент по управлению персоналом МТС Лариса Бодягина.

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