МТС оцифровала чувашские солнце, землю и мудрёный шов

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, ко Дню чувашской вышивки представила первую цифровую платформу «Национальная школа чувашской вышивки». Проект реализован в сотрудничестве с Чувашским национальным музеем для сохранения и преумножения культурного наследия региона и является одним из крупнейших цифровых каталогов традиционных ремесел в России.

На портале чувашскаявышивка.рф собраны материалы, посвященные национальному узору. Это первая цифровая обучающая платформа, объединившая экспертизу крупнейшего республиканского музея по теме чувашской вышивки и возможность проводить интерактивные занятия для тех, кто хочет научиться этому мастерству. Портал станет основной цифровой площадкой для демонстрации подлинников вышитой коллекции Национального музея, будет дополняться цифровыми копиями предметов с чувашской вышивкой из других российских музеев, лекциями и уроками. Благодаря этому национальную вышивку смогут онлайн изучать жители других регионов России, ее можно будет более активно популяризовать за пределами республики как туристический бренд региона.

На данный момент МТС оцифровала порядка 40 изделий и элементов одежды, включающих национальную чувашскую вышивку и хранящихся в фондах Национального музея. К каждому экспонату даны подробные комментарии об особенностях вышивки изделий мастерицами из верховых, средненизовых или низовых чуваш, цвета и узоры которых имеют свои отличия. Отдельные разделы платформы посвящены поясным и набедренным украшениям, рубахам, головным полотенцам и повязкам, свадебным атрибутам. Также здесь можно познакомиться с оцифрованными традиционными элементами вышивки: пятью вариантами швов с подробными схемами и символами, составляющими основу чувашской вышивки и изображающими солнце, огонь, землю, квадрат, крест, мировое дерево и мировую гору. На платформе доступны видеоматериалы, после просмотра которых любой желающий сможет научиться вышивать «мудрёным» швом так, чтобы вышивка выглядела одинаково из лицевой стороны, и с изнанки.

«По данным Big Data МТС, в России в этом году значительно вырос спрос на внутренний туризм, и Чувашия – не исключение. Наша геоаналитическая платформа GeoEffect зафиксировала повышение интереса к региону. К примеру, на День республики Чувашию посетили туристы не только из центра России и ближайших регионов, но даже из Владивостока. Многих привлекает самобытная национальная культура. Рада, что нам удалось внести свой вклад в сохранение наследия чувашского народа и привлечение туристов», — рассказала директор МТС в Чувашской Республике Нина Краснова.

«Вышивка – основной элемент традиционной культуры чувашского народа и его национальная гордость. Ее популярность и число желающих освоить это народное искусство растут с каждым днем. Для них мы создали Национальную школу чувашской вышивки, где учат не просто вышивать, но вышивать правильно, сохраняя в современных изделиях семантику старинных символов и орнаментов. А благодаря МТС база знаний о чувашской вышивке, собранная сотрудниками нашего музея, становится доступна для всех желающих из любого уголка планеты», — отметила директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова.

Создание цифровой площадки «Национальная школа чувашской вышивки» – часть федеральной программы МТС «Культурный код», направленной на развитие территорий и сохранение их культурных ценностей с использованием технологичной экспертизы и продуктов, и сервисов МТС.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.