МТС подтвердила высшую категорию рейтинга «Лидеры корпоративной благотворительности»

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает, что подтвердила высшую категорию А+ рейтинга «Лидеры корпоративной благотворительности» Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров».

В 2022 году высшую категорию А+ рейтинга «Лидеры корпоративной благотворительности» получила МТС, ставшая единственной компанией высокотехнологичного сектора в топ-листе, и еще восемь компаний: АФК «Система», Металлоинвест, «Норникель», РУСАЛ, СИБУР, СУЭК, ТМК (Трубная металлургическая компания), ФосАгро.

Комплексный проект «БудьЭКО (BUD'ECO) с МТС» вошел в ТОП-3 номинации «Лучшая программа в сфере экопросвещения» конкурса лучших практик корпоративных социальных инвестиций российского бизнеса. Проект направлен на внедрение принципов рационального использования природных ресурсов и продвижение с помощью цифровых технологий ценностей углеродной нейтральности на широкий круг заинтересованных сторон.

«МТС подтверждает фокус на цифровизацию в социальных инвестициях. Мы видим, как востребованы сегодня ресурсы цифровой экосистемы Группы МТС, наши технологии и инновации для решения актуальных задач территорий, повышения качества жизни населения, для устойчивого развития общества в целом. Главный принцип наших благотворительных и социальных программ ― системный и последовательный подход, партнерство с локальными сообществами и измеримый результат нашей деятельности в области корпоративной и социальной ответственности, что позволяет нам добиваться максимального долгосрочного эффекта от реализации программ. Очень приятно, что профессиональное сообщество высоко оценивает социальный импакт программ МТС, это мотивирует и вдохновляет», ― рассказала руководитель Центра благотворительных и социальных программ МТС Ольга Юркова.

МТС ежегодно реализует более 500 благотворительных проектов, в рамках которых цифровые решения способствуют культурному и социально-экономическому развитию территорий, обеспечению инклюзивной среды и инклюзивному трудоустройству, развитию добровольчества и волонтерства, а также содействуют повышению экологической культуры и осознанности населения.

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