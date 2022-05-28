МТС подвела итоги онлайн-прослушиваний абитуриентов ГИТИС на платформе «Поколение М»

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, подвела итоги предварительных онлайн-прослушиваний, организованных совместно с ГИТИС, крупнейшим театральным вузом Европы, на площадке творческо-благотворительного проекта «Поколение М». Больше полутора тысяч абитуриентов из 64 регионов России приняли участие в экзаменационных прослушиваниях без поездки в столицу. По итогам отбора 97 претендентов пригласили продолжить финальные испытания в Москве.

Серия прослушиваний и образовательных мастер-классов преподавателей ГИТИСа в рамках проекта «Поколение М» проходили в апреле и мае. Удобный и доступный формат онлайн-встреч позволил привлечь абитуриентов Сибири, Поволжья, Урала, Северо-Запада и юга страны. Работу с будущими артистами педагоги ГИТИСа начинали с консультаций, настраивая ребят на успешное выступление.

«Находить по всей стране талантливых ребят – непростая задача. В рамках проекта «Поколение М» мы показали, как цифровые технологии МТС помогают ее успешно решать. Всем прошедшим отбор желаем удачи на следующих турах. А тем, кто не успел на них записаться, напоминаем про еще одну возможность пройти вступительное испытания онлайн. До 31 мая снимите на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и загрузите запись на сайт «Поколения М». Автору лучшей работы будет зачтено прохождение первого тура прослушиваний в ГИТИС» – говорит руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Подростки от 15 до 18 лет могут принять участие в театральном онлайн-конкурсе «Поколение М» на сайте https://pokolenie.mts.ru .

Для участия в конкурсе нужно снять видео с басней, стихотворением, песней или отрывком из прозы в собственном исполнении, а запись загрузить на сайт проекта до 31 мая 2022 года. Педагоги ГИТИСа отберут авторов лучших видео, зачтут прохождение первого тура прослушиваний и пригласят на второй этап. Жюри также выберет одного участника, которому МТС подарит поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в Учебном театре.

«Нам важно создать равные условия для всех абитуриентов, чтобы поддержать ребят в регионах и исключить возможность дополнительных затрат для семей по отправке ребенка на первый тур прослушиваний в Москву, где неудачей испытания заканчиваются для 95 процентов поступающих. Поэтому мы в ГИТИСе готовы быть той «горой», которая сама отправится к Магомету, чтобы снизить риски абитуриентов и продемонстрировать нашу открытость. В одиночку организовать и провести региональные прослушивания непросто. Здесь нужен компаньон, с которым мы смотрим в одну сторону. Именно таким надёжным партнёром для нас стала компания МТС, с которой мы вместе уже не первый год в рамках проекта «Поколение М» успешно проводим региональные прослушивания», – говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

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