МТС познакомит туристов с историями городов на Волге в цифровом формате

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, объявляет о запуске цифрового проекта, направленного на поддержку круизного туризма в регионах России – «Волжские истории». Серия бесплатных аудиогидов в формате мини-спектаклей будет стартовать с пристаней городов, расположенных на Волге и будет доступна абонентам всех операторов в приложении МТС Live. Первые аудиомаршруты серии появились в Самаре и Чебоксарах, до конца планируется запуск речных гидов в Ульяновске и Волгограде.

Аудиоэкскурсии будут сопровождать туристов на круизных и прогулочных речных теплоходах и скоростных пассажирских судах. Воспользоваться ими могут абоненты любых операторов бесплатно в приложении МТС Live. Перед началом экскурсии нужно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play и найти интересующий аудиогид из серии «Волжские истории» в разделе «Онлайн». Еще один способ — отсканировать QR-код, ведущий на экскурсии, с информационных табличек, установленных на речных вокзалах и пристанях городов проекта.

Серия интерактивных гидов «Волжские истории» расскажет о жизни на волжских берегах – от основания первых городов до наших дней. Экскурсии сделаны в формате аудиоспектаклей с яркими актерскими вставками и звуковыми эффектами, погружающими в различные исторические эпохи. При создании аудиогидов МТС сотрудничала с местными жителями и краеведами, поэтому в текстах переплетаются исторические факты и народные легенды. При этом путеводители рассказывают не только о центральных городах регионов, но и о малых деревнях и селах, расположенных вдоль следования морских судов по Волге.

«Сегодня цифровая экосистема МТС предоставляет множество возможностей, чтобы повысить качество, безопасность и доступность массового отдыха. Мы не только развиваем удобную онлайн-платформу для бронирования жилья МТС Travel, но и предлагаем путешественникам возможность самостоятельно спланировать свой досуг. Наши онлайн-путеводители подскажут, чем туристу будет интересно заняться в регионе: можно выбрать культурное событие и купить на него билеты через приложение МТС Live, а цифровые аудиогиды МТС помогут организовать качественное насыщенное путешествие. Уникальный подход к созданию цифровых гидов в связке с краеведами, местными жителями и сценаристами помогает нам создавать туристический продукт, который максимально отражает колорит и особенности маршрута», — отмечает руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Путеводитель «Волжские истории: Самара» работает на самых популярных речных маршрутах города: из Самары вверх по Волге – в Ширяево и обратно, и вниз по Волге – в Винновку и обратно. Речной аудиогид «Волжские истории: Чебоксары» разбит на две части: для путешественников, плывущих по Волге в сторону Казани, и для тех, кто направляется круизом в Нижний Новгород.

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