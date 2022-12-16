МТС проведет AR-показ коллекций российских дизайнеров

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проведет мета-показ российских дизайнеров «Street WeAR» в рамках программы поддержки малого бизнеса. Локальные дизайнеры покажут свои коллекции в популярных ТРЦ: «Европейский» в Москве и «Галерея» в Санкт-Петербурге – и смогут заявить о себе широкой аудитории.

Дизайнерские коллекции зрители могут увидеть с помощью AR-технологий. Для этого необходимо скачать и установить на телефон мобильное приложение, навести камеру на скульптуру, после чего она «оденется» в один из представленных в приложении аутфитов. В «Европейском» скульптуры установлены внутри здания – в атриуме «Рим», в Санкт-Петербурге манекены – скульптуры над главным входом в ТРЦ «Галерея». Всего в проекте будут презентованы коллекции 10 дизайнеров. С помощью приложения также можно поделиться фотографией понравившегося образа в соцсетях или оформить онлайн-заказ. Информация об участниках проекта, а также о других российских дизайнерах собрана на карте «Знаем лично» — проекта команды МТС «Твой бизнес».

«Команда МТС Твой бизнес много лет поддерживает малый и микробизнес, а дизайнеры и модельеры – одни из самых ярких представителей малого бизнеса. Кроме того, уход ряда иностранных брендов одежды с российского рынка сделал вопрос поддержки российских дизайнеров особенно актуальным. Другая ключевая составляющая проекта – технологическая. Именно AR-технологии сделали этот показ возможным. Надеемся, что, развивая цифровые продукты и сервисы и добавляя их в привычную жизнь пользователей, мы расширяем возможности и для клиентов, и для компаний», - прокомментировала директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.

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