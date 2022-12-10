МТС расскажет о морских обитателях Москвариума с помощью образовательной программы

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» запустили бесплатный образовательно-развлекательный проект с виртуальной рыбкой Джуно. Юные посетители могут познакомиться с подводными обитателями морских глубин и водоемов, а AR-технологии помогут полностью погрузиться в увлекательное путешествие.

Виртуальная рыбка Джуно «оживает» прямо в смартфоне и в режиме дополненной реальности рассказывает об обитателях Мосаквариума, особенностях их существования, а также показывает их жизнь в подводных глубинах. Чтобы активировать Джуно и запустить экскурсию, достаточно навести камеру смартфона на специальные QR-коды, размещенные на аквариумах.

В конце интерактивной экскурсии участники смогут проверить свои знания в игре - детям нужно ответить на вопросы рыбки-экскурсовода. После прохождения игры все участники получат стикерпак с Джуно и детскую подписку с бесплатным тестовым периодом МТС «НЕТАРФ Junior», с которой у ребенка будет доступ к широкому кругу востребованных приложений - библиотекам книг, учебников, кино и музыки, но с проверенным контентом под возраст ребенка, исключающим доступ к нежелательному контенту.

«Современные дети с пеленок умеют пользоваться гаджетами и с легкостью осваивают все новые технологии, поэтому так важно менять подход к образованию и говорить с ребенком на одном языке. Так с помощью цифровых технологий, например, как дополненная реальность, мы выходим за рамки скучного обучения и даем детям в легкой игровой форме расширять знания и получать новые навыки.

Образовательно-развлекательная программа позволит детям и взрослым посетителям в интересном виртуальном формате близко познакомиться с уникальным подводным миром и его обитателями», — рассказывает руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Самые активные ребята смогут принять участие в дополнительном розыгрыше главных призов - смартфонов, детских наушников и рюкзаков с экраном Pixel.

Посетители смогут также принять участие в ряде других интересных активностей, например, виртуально погрузиться в субмарине в главный морской аквариум и оказаться в окружении скатов и акул.

Для тех, кому интересно узнать о жителях подводного мира, но кто не может посетить «Москвариум», на сайте проекта можно познакомиться с жизнью морских обитателей с помощью специальных карточек с фотографиями.

Проект продлится до конца января 2023 года с перерывом в период с 28 декабря 2022 года по 9 января 2023 года и будет доступен для всех посетителей экспозиции океанариума.

Сайт проекта - rybka-juno.mts.ru .

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