МТС выпустила памятку с рекомендациями предпринимателей по созданию доступно среды для незрячих людей

Сотрудники Группы МТС, в которую входит незрячий сотрудник Руслан Алиев и его пес-поводырь Леонард, поговорили с предпринимателями малого и среднего бизнеса, инклюзивными специалистами и узнали, как в России формируется доступная среда для такой группы потребителей, как незрячие люди. На основе полученной информации МТС составила цифровую памятку по обслуживанию незрячих людей для организаций и всех заинтересованных лиц.

«Каждый человек имеет право на полноценное участие в общественной жизни, независимо ни от каких условий, и МТС на протяжении многих лет реализует проекты, направленные на развитие инклюзивной среды и повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Не секрет, что городская среда в нашей стране, особенно в небольших населенных пунктах, сегодня плохо приспособлена под нужды людей с особенностями зрения. Мы совместно с нашим незрячим сотрудником Русланом Алиевым собрали рекомендации владельцев общественных заведений по взаимодействию с особыми группами посетителей, и хотим представить нашу памятку бизнес-сообществу, и уверены, что это поможет владельцам бизнеса получить новых благодарных клиентов», - отмечает руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

«Часто, когда незрячий человек приходит в кафе или в другое общественное заведение, персонал теряется и начинает бегать вокруг него, не зная, что делать. Мне бы хотелось, чтобы у сотрудников было базовое понимание, что не стоит нервничать и пытаться сделать что-то особенное. Общие знания о том, как персоналу адекватно коммуницировать с разными группами посетителей помогут многим людям с особыми потребностями чувствовать себя комфортно в общественных местах», - говорит сотрудник МТС Руслан Алиев.

Ниже мы публикуем информацию из Памятки.

ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК-ПОВОДЫРЕЙ

Права людей с инвалидностью регулируются Федеральным законом № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В 15-й статье Федерального закона № 181 сказано, что незрячий человек с собакой-поводырем имеет право «беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам». Единственное условие — незрячий должен иметь при себе документ, который подтверждает, что собака прошла специальное обучение.

КАК АДАПТИРОВАТЬ СРЕДУ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ КЛИЕНТОВ

Общие рекомендации:

Включите информацию о порядке и правилах взаимодействии с особыми клиентами в обучающие материалы или тренинги для сотрудников;

В начале коммуникации с незрячим клиентом расскажите подробно про правила вашего заведения, если такие имеются, как проходит оказание услуги, за которой обратился клиент и т.д.

Продумайте клиентский путь незрячего человека в вашем заведении – входная группа, оплата товаров, посещение уборной, получение услуги – возможно, по итогам такого мозгового штурма вам потребуется разместить тактильные указатели/мнемосхемы и проинструктировать персонал;

Если в процессе обслуживания клиенту требуется изучить какой-либо текст, заранее подумайте, как адаптировать текстовую информацию рельефно-точечным шрифтом Брайля\аудиокомментарием;

Трость и собака-поводырь – собственность незрячего человека, поэтому прикасаться к ним без разрешения не рекомендуется;

Собакам-поводырям принято предлагать миску с водой – позаботьтесь о ее наличии заранее.

Если у вас есть веб-сайт, изучите стандарт ГОСТ Р 52 872 – 2012 «Требования доступности интернет-ресурсов для инвалидов по зрению», включающий информацию о доступных продуктах\услугах, маршрут от метро и другое.

Культурные учреждения (музеи, театры и кино)

Предоставляйте на входе буклеты\программки на шрифте Брайля;

Размещайте этикетаж выставочных работ на шрифте Брайля, включающий в себя подробную информацию работы;

Включите в экспозицию объекты для тактильного изучения;

Сопровождайте осмотр экспозиций\спектаклей\кино тифлокомментарием;

Предоставляйте оборудование для тифлокомментирования;

При постановке спектаклей и других мероприятий придерживайтесь формата «расслабленное представление» - сделайте свободную рассадку всем зрителям, а также дайте возможность сидеть на полу или пуфиках;

Проводите образовательные программы (чтение вслух, тематические беседы, спектакли, квесты, экскурсии с элементами музыкальной терапии и др.) для задействования разных органов чувств: обоняние, слух, вкус и кинестетическое чувство;

Собирайте обратную связь участников экскурсии, корректируйте недостающие детали программы, если требуется.

Одним из адаптированных для незрячих или слабовидящих людей является Музей русского импрессионизма (Ленинградский пр-т., 15 строение 11).

Основная экспозиция музея оснащена тифлокопиями нескольких знаковых картин и скульптур. В музее проводятся ольфакторное (парфюмерное) сопровождение к картинам, которое дает дополнительную возможность изучить произведение искусства незрячим посетителям. В музеи также рады собакам-поводырям, им будет предложена миска воды. В рамках создания доступной среды сотрудники музея проходят обязательный инструктаж по взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы стремимся к тому, чтобы просветительские проекты были инклюзивными по умолчанию. Одно из главных направлений музея - сотрудничество с людьми с ОВЗ. У нас работает незрячая междисциплинарная художница Татьяна Власенко. Она придумала интересный новый формат- перформативные прогулки. Каждый выходные мы вместе водим экскурсионные группы, я рассказываю об искусстве, а Таня дает публике задания на дыхание, медитацию, элементы перформанса. Получается что-то вроде погружения в себя через искусство. Нам важно доносить до посетителей, что мир разнообразный, что люди по-разному воспринимают окружающий мир», - отмечает куратор просветительских и инклюзивных программ Музея русского импрессионизма Елена Шарова.

Заведения общественного питания (рестораны, кафе, столовые и др.)

Адаптируйте меню: шрифт Брайля\электронный формат на сайте\запись аудио-версии на мобильных носителях;

Продумайте систему оперативной связи с официантом, которой можно будет воспользоваться при первой необходимости, например, кнопка вызова на столе;

При сервировке стола не рекомендуется использовать хрупкую посуду, которую могут случайно задеть и разбить;

Если пришла компания из незрячих - при возможности закрепите официанта за их столиком.

Незрячим клиентам необходима помощь в поиске столика, поэтому важно рассказать, как много посетителей, какие места свободны и порекомендовать место, где ему и собаке будет более комфортно;

Во время оформления заказа уточните есть ли аллергия на продукты (из сильных аллергенов: арахис, молоко, мед и др.);

Каждый раз, когда сотрудник заведения подходит к столику с незрячим клиентом, важно обозначать себя и озвучивать «голосом» собственные действия.

Доступная среда для незрячих людей создается в кафе Cannibal Coffee (ул. Большая Якиманка, д. 25).

Проект существует четыре года, среди постоянных клиентов есть незрячие люди, которые приходят как компаниями, так и в одиночку с собакой-поводырем.

«У нас есть постоянные незрячие клиенты. Наши ребята с радостью встретят их, сориентируют, проводят до стола и расскажут о меню. Мы рады всем собакам, не только собакам-поводырям. Обязательно предложим собаке миску с водой, а на входе стоит бесплатный лоток с биоразлагаемыми пакетами. Еще для гостей с собаками у нас действует скидка 10% на напитки. Каждый месяц проходят благотворительные мероприятия, а выручку от продажи черного кофе — мы направляем в собачий приют», - говорит основатель Cannibal Coffee Иван Игонин.

Салоны по уходу за животными (груминг салоны и др.)

Создайте систему онлайн-записей через сайт/звонок администратору;

Обустройте зону ожидания специальными журналами/книгами со шрифтом Брайля или «говорящими» книгами на цифровых устройствах;

Незрячие люди воспринимают окружающий мир на слух, поэтому с самого начала комментируйте каждое свое действие (например, сейчас мы моем/стрижем собаку);

Закрепите за незрячим клиентом свободного сотрудника до оказания услуги.

Один из наиболее адаптированных салонов для животных - груминг-салон «Шарлин» (ул. Разведчика Абеля, 3, Мытищи)

По словам Руслана Алиева, незрячие клиенты салона едут не только с других концов города, но и с других городов. А чтобы попасть на процедуру к мастеру, нужно записываться за неделю минимум.

«Мне всегда хотелось помогать людям, но при этом делать что-то связанное с животными. Это навело меня на мысль, что я могу помогать, ухаживая за собаками-поводырями. Большинство пород выведено искусственно и наши собаки, как правило, живут в неестественной для них среде. Например, лабрадоры-поводыри ходят в метро и другом общественном транспорте. Там везде мазут, пыль — то есть, это нехарактерная среда обитания. По этой причине любую собаку нужно водить к грумеру. Руслан, кстати, стал одним из первых наших незрячих клиентов», - отмечает совладелица груминг-салона «Шарлин» Ольга Наливка.

Памятка доступна на сайте МТС Медиа в разделе «Бизнес».

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