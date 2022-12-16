МТС запустила бесплатные аудиогиды по новогоднему Сочи

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявила о запуске на платформе МТС Music серии бесплатных цифровых аудиогидов по черноморскому побережью страны. Маршрут аудиогидов начинается из Сочи и проходит до курортов Краснодарского края, в том числе до Красной Поляны и Туапсе.

«Мы создаем цифровые аудиогиды таким образом, чтобы помочь как взрослым, так и семья с детьми грамотно спланировать автопоезду и раскрыть колорит и неповторимость нашей малой родины. Курортные направления Сочи традиционно являются туристическими точками притяжения в новогодние каникулы, а с помощью мобильных аудиоэкскурсий МТС каждый сможет бесплатно и интересно провести увлекательное путешествие на машине», – говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Аудиогид до курортов Красной поляны стартует от аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова и включает порядка тридцати трех интересных локаций. На протяжении почти семидесяти тысяч километров пользователи узнают об истории Олимпийского парка, увидят стилизованный под замок отель Богатырь и символ олимпиады – факел олимпийского огня. По пути маршрута автомобилисты насладятся видом заснеженных гор, узнают откуда можно увидеть жилые резиденции Газпромовского курорта и светодиодный глобус, а также доберутся до смотровой площадки под Горной Олимпийской деревней на Розе Хуторе, с которой видится вся красота и мощь дикой природы Кавказа.

Маршрут аудиоэкскурсии до Туапсе начинается также в аэропорту Адлера и составляет более ста тысяч километров. Слушателей ждут около тридцати рассказов про культурные достопримечательности: про знаменитый Сочинский дендрарий и заброшенный санаторий Орджоникидзе, узнают откуда пошло забавное название района «Мамайка» и какую легенду хранят местные жители про уникальность Волконского дольмена. Также из гида можно узнать почему аэропорт в Адлере называется сочинским, а вокзал адлеровским, какой каньон считается одним из красивейших объектов Сочи и другие факты, которые не найти в традиционных путеводителях.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.