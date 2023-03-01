МТС запустила цифровую арт-инсталляцию в столичном метро

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, запустила вместе с Московским метрополитеном интерактивный проект «Интернет на БКЛ летает», раскрывающий возможности высокоскоростного интернета. Мультимедийный объект в виде летящего ковра-самолета, созданный с использованием технологий нейросетей и генеративной графики, символизирует скорости интернета в метро.

Для визуализации высокоскоростной передачи данных в своей мобильной сети в Московском метрополитене МТС установила на станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) арт-инсталляцию в виде сказочного ковра-самолета размером 4х2,5 метров на изогнутом LED-экране.

Визуальный ряд создан с применением технологий генеративного дизайна: часть творческого процесса делегирована нейросетям. В контент интегрированы стилизованные образы развлекательных сервисов экосистемы МТС: онлайн-кинотеатра KION, книжного сервиса «Строки» и музыкального сервиса МТС Music. За счет направленного вперед движения камеры у зрителей создается ощущение стремительного полета по нитям ковра-самолета в сменяющихся образах музыкального, книжного и видеосервисов компании.

Ролик показывает возможности высоких скоростей в метро, благодаря которым пассажиры могут продолжать пользоваться привычным контентом даже под землей: смотреть потоковое видео, слушать музыку в стриминговых сервисах, играть в онлайн-игры, скачивать, читать и слушать книги. Сегодня мобильная сеть LTE МТС обеспечивает интернет на скорости до 250 Мбит/с на всех станциях, пересадках и перегонах метро, включая новые станции БКЛ. Это позволяет сделать поездку увлекательной за счет сервисов экосистемы МТС.

В рамках рекламной кампании МТС предоставляет промокод для бесплатного доступа к книжному сервису «Строки» и онлайн-кинотеатру KION. Промокод и QR-коды для скачивания сервисов можно найти в видео, которое демонстрируется на мультимедийных экранах в вагонах метро на БКЛ.

Увидеть арт-объект на станции «Рижская» можно по 13 марта 2023 г.

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