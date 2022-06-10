Мультфильм «Бука. Мое любимое чудище» о своенравной принцессе и лесном чудище вышел на PREMIER

9 июня 2022 года, в онлайн-кинотеатре PREMIER ко-эксклюзивно выходит анимационный фильм «Бука. Мое любимое чудище» о лесном монстре и своенравной принцессе. Режиссерами проекта выступили Виктор Глухушин («Волшебная кухня», «Алиса знает, что делать!») и Максим Волков («Садко»), который также стал сценаристом проекта. Роли исполнили: Любовь Аксенова, Алексей Чумаков, Алена Долецкая, Тимур Родригез, Виолетта Вольская, Прохор Чеховский и др.

Мультфильм студии «Сказка» и кинокомпании СТВ рассказывает историю волевой принцессы Варвары. Героиня очень любит читать истории о храбром прекрасном принце Эдварде. Влюбляясь до беспамятства в его идеальный образ, она начинает обмениваться с ним романтическими письмами. Правда, отец принцессы совсем не рад такому раскладу: будучи князем и знаменитым инженером, он желает, чтобы его дочь наконец взялась за учебу, а не любовные дела. В королевской семье наступает неспокойное время, Варвара борется за право самой определять свою судьбу и в конце концов сбегает в лес. Но девушка еще не знает, что в глухой чаще ей придется столкнуться с хранителем леса — чудовищем Букой. Только вот не Бука превратит жизнь принцессы в кошмар, а девушка станет его ужасом, быстро наводя свои порядки.

Адаптация старых сказок на актуальные сюжеты в новом мультфильме Глухушина и Волкова превращается в яркую историю, где зарубежные линии сплетаются с русским фольклором. «Бука. Мое любимое чудище» поднимает тему погони за идеализированным образом, внутренних переживаний, которые зачастую не вяжутся с внешним обликом, экологичного образа жизни и многих других современных проблем.

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