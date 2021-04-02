Мультфильм школьницы из Подмосковья победил во Всероссийском конкурсе детской анимации

В конкурсе анимационных фильмов в номинации «Дети от 8 до 13 лет» выиграла Вероника Щекочихина из Можайска. В качестве приза 9‑летняя Вероника получит курс обучения на студии «Союзмультфильм».
Напомним, что Всероссийский конкурс анимационных фильмов проходил при поддержке киностудии «Союзмультфильм» и кубанского бренда «Коровка из Кореновки». Конкурс стартовал в январе 2021 года и продлится до 15 мая. В творческом соревновании принимают участие дети и молодежь до 18 лет всей страны. Работы юных мультипликаторов оценивали ведущие режиссеры киностудии «Союзмультфильм».
На первый подконкурс юные мультипликаторы представили пластилиновые, бумажные и песочные анимации на заданную организаторами тему «Год коровок». Каждый из участников предложил свое видение образа «Коровки из Кореновки» и «познакомил» ее с героями популярного мультсериала «Оранжевая корова».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.