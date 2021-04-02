Мультфильм школьницы из Подмосковья победил во Всероссийском конкурсе детской анимации

В кон­кур­се ани­ма­ци­он­ных филь­мов в номи­на­ции «Дети от 8 до 13 лет» выиг­ра­ла Веро­ни­ка Щеко­чи­хи­на из Можай­ска. В каче­стве при­за 9‑летняя Веро­ни­ка полу­чит курс обу­че­ния на сту­дии «Союз­мульт­фильм».

Напом­ним, что Все­рос­сий­ский кон­курс ани­ма­ци­он­ных филь­мов про­хо­дил при под­держ­ке кино­сту­дии «Союз­мульт­фильм» и кубан­ско­го брен­да «Коров­ка из Коре­нов­ки». Кон­курс стар­то­вал в янва­ре 2021 года и про­длит­ся до 15 мая. В твор­че­ском сорев­но­ва­нии при­ни­ма­ют уча­стие дети и моло­дежь до 18 лет всей стра­ны. Рабо­ты юных муль­ти­пли­ка­то­ров оце­ни­ва­ли веду­щие режис­се­ры кино­сту­дии «Союз­мульт­фильм».

На пер­вый под­кон­курс юные муль­ти­пли­ка­то­ры пред­ста­ви­ли пла­сти­ли­но­вые, бумаж­ные и песоч­ные ани­ма­ции на задан­ную орга­ни­за­то­ра­ми тему «Год коро­вок». Каж­дый из участ­ни­ков пред­ло­жил свое виде­ние обра­за «Коров­ки из Коре­нов­ки» и «позна­ко­мил» ее с геро­я­ми попу­ляр­но­го мульт­се­ри­а­ла «Оран­же­вая корова».

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