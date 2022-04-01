«МультиКосмос» — историю отечественной космонавтики представили в юмористическом web-сериале

«МультиКосмос» от студии анимации «Мультограм» — увлекательное повествование о значимых людях и достижениях в отечественной космонавтике.

Каждая серия проекта длительностью от двух до трех минут — это новелла об определенной персоне, и его личный непосредственный вклад в развитие российской космонавтики.

Всего вышло 5 серий проекта: Константин Циолковский (основоположник российской космонавтики), Валентин Глушко (изобретение двигателя, на котором летают ракеты), Николай Пилюгин (управление и навигация ракет), Сергей Королев (первый спутник, ракета Гагарина), и заключительная серия о русских женщинах — космонавтах.

В рамках МКФ «Циолковский» также пройдёт премьера новой серии «МультиКосмос — Гагарин», приуроченная ко дню космонавтики — 12 апреля.

Символично, что голосами проекта и саундтрека, стали уроженцы с места приземления первого космонавта Юрия Гагарина. С Саратовской области — саундтрек исполняет Саша Воробьева (победительница шоу «Голос-3»), голос проекта Кирилл Лопаткин (шоумен, актер) и Настя Чуносова (школьница из города Энгельса, озвучила серию о женщинах-космонавтах). Серию про Сергея Королева озвучил популярный актер дубляжа Евгений Рыбов («Южный парк», «Клиника» и проекты студии «Мультограм» — «Мультиратура», «МультИстория»).

«С помощью наших мультфильмов в интернете, мы планируем способствовать желанию молодого поколения развивать науку, космонавтику, технику, всю страну в целом! Знакомство с историческими фактами и людьми в космонавтике даст молодому поколению ощущение сопричастности к общему историческому прошлому и нынешним победам в космонавтике России» — рассказывает автор проекта Владимир Федоров.

Юмористические мультипликационные проекты студии Мультограм уже успели полюбиться как интернет-пользователям, так и телевизионной аудитории. Студия выпускает и другие социально-значимые web-сериалы «Мультиратура» и «МультИстория».

Цель проекта — с помощью развлекательного контента в социальных сетях показать развитие современной космонавтики от Циолковского до нынешних лет и повысить вовлеченность молодого поколения к изучению истории космонавтики.

Проект стал лауреатом национальной премии «Патриот» — 2021, также номинантом IV Национальной премии веб-индустрии и ОРФАК-2022 (номинация «сериалы»).

Все серии проекта доступны в социальных сетях и на видеохостингах.

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