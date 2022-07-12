Мультимедиа Арт Музей, Москва приглашает на авторские экскурсии звезд современной российской фотографии

13 июля в 19:00 — авторская экскурсия Сергея Борисова по выставке «Сказка о потерянном времени». Классик российской фотографии и главный летописец московского и ленинградского андеграунда 1980-х — 1990-х годов Сергей Борисов расскажет о своем творчестве и о выставке в МАММ, касаясь каждой фотографии и связанной с ней истории.

14 июля в 19:00 в кинозале МАММ — встреча и авторская экскурсия с Леонидом Тишковым «У каждого человека свои звезды». Вы узнаете, как зародился знаменитый проект «Частная луна», с которым художник 20 лет путешествует по миру в поисках «чудесного в нашем несовершенном мире», а также о том, какую роль в нем сыграл «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

16 июля в 18:00 — авторская экскурсия Дмитрия Булина по выставке «Codex rescriptus», во время которой художник расскажет, что вдохновляло его при создании серий, вошедших в экспозицию, и о методах, которые он использовал в работе. Дмитрий Булин проведет небольшой экскурс в историю искусств, коснется вопросов художественной интерпретации первоисточника, протянет смысловые параллели между классическим искусством и его современными трактовками.

20 июля в 19:00 — авторская экскурсия Игоря Мухина по выставке «Москва — Париж — Вена». Классик российской и мировой фотографии, руководитель мастерской Школы Родченко «Документальная фотография сегодня» Игорь Мухин поделится историей создания легендарных серий и прокомментирует некоторые снимки.

Подробности на сайте МАММ.

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