Мультимедийная художница Ellen Sheidlin создала свою первую NFT-коллекцию «Аннигиляция»

12 июля’22 1000 NFT аватаров «Аннигиляции» от Ellen Sheidlin появятся на TON Diamonds – NFT-маркетплейсе на блокчейне The Open Network. Коллекция «Аннигиляция» от Ellen Sheidlin включает в себя 1000 NFT аватаров, каждый из которых представляет собой виртуальный «живой» камень со своей уникальной душой.

NFT-камни будут хранится в блокчейне The Open Network (TON), покупатели смогут приобрести их за криптовалюту Toncoin.

Сразу после покупки обладатель NFT-камня видит только его оболочку. Через 6 дней оболочка разрушается, и камень превращается в изображение сюрреалистического существа. Все существа разделены на 4 расы: птицы, животные, насекомые и растения.

Коллекция из 1000 «виртуальных камней» сгенерирована искусственным интеллектом из серии Genesis – 28 уникальных материнских экземпляров NFT-камней, созданных по эскизам Ellen Sheidlin.

«Аннигиляция — это конец и начало, абсолютно новая глава и этап в моем творчестве. Я впервые выпускаю свою NFT коллекцию, отпускаю свои души наружу. Это важнейшее событие в моей жизни и я чувствую, что они в безопасности и совсем скоро обретут новых владельцев», – говорит Ellen Sheidlin, мультимедиа художница.

Ellen Sheidlin — мультимедиа художница, работающая в стиле, который она сама определяет как сюрвиртуализм. В её цифровых изображениях реальный и виртуальный миры сливаются воедино и дополняют друг друга. За публикациями Эллен в Instagram следят 4,4 млн подписчиков со всего мира. Идеи, которые художница передает через свое искусство, впечатляют и вызывают сильные реакции у ее поклонников.

Ellen Sheidlin участвовала в различных творческих проектах и выставках по всему миру. Ее работы экспонировались на выставках в Лондоне, Токио, Флоренции, Париже, Палермо, Нью-Йорке, Венеции, Санкт-Петербурге, Москве и в настоящее время художница работает над своей сольной digital выставкой в Дубай. Ellen Sheidlin сотрудничала с мировыми брендами, такими как Nike, Estee Lauder, Moncler, Bacardi, BMW, Instagram, Swatch, Schwarzkopf, L’Oreal, Coca-Cola, Pepsico

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