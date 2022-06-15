Мультсериал «Бодо Бородо» вышел на «Карусели»

«Бодо Бородо» — популярный анимационный сериал, созданный в партнерстве ГК «Рики» и онлайн-кинотеатра IVI, с 15 июня стартовал на телеканале «Карусель». В течение двух дней зрители увидят серии сразу из двух сезонов проекта – «БОкварь» и «Бодо Путешествия».

«Бодо Бородо» – комедийный образовательный проект в формате 2D для дошкольников и младших школьников, мотивирующий на самостоятельный поиск ответов и позволяющий в шутливой и игровой форме познакомиться с простыми и сложными аспектами самых разнообразных научных и бытовых тем.

Первый сезон «Бодо Бородо», получивший название «БОкварь», полностью посвящён чтению и развитию речи, познакомит детей с буквами, научит складывать их в слова, с помощью смешных примеров позволит перейти от изучения букв к практикам чтения; и всё это – при участии забавного и ворчливого бородача по имени Бодо Бородо и его помощников морфиков.

В сезоне «Бодо Путешествия» герой со своими учениками отправится в разные уголки планеты. В каждой серии зрителей ждут тревел-лайфхаки, полезная информация о географии, достопримечательностях и культуре разных народов. Часть эпизодов «Бодо Путешествия» созданы при поддержке Русского географического общества.

«Чуть более года назад “Бодо Бородо” успешно вышел на IVI и был с интересом принят нашей аудиторией. Все это время он активно развивался и завоевывал любовь все большего числа наших юных зрителей. Мы очень рады, что “Бодо Бородо” становится доступным на телеканале Карусель и у большего числа детей будет возможность влюбиться в этот прекрасный проект», – поделилась Ольга Голубкова, руководитель отдела детского контента онлайн-кинотеатра IVI.

«Бодо Бородо» — это сериал для всей семьи, наполненный приключениями, юмором, необычными коллизиями и круговоротом событий. Уверена, что смотреть будет интересно как взрослым, так и детям. От всей команды, работающей над проектом, желаем зрителям телеканала «Карусель» — самого незабываемого яркого лета, море позитивных эмоций и ярких путешествий, конечно вместе с Бодо», – резюмировала Десислава Медкова, продюсер проекта.

Премьера сериала «Бодо Боро» состоялась в Суздале на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в марте 2018 г. В том же году «Бодо Бородо» стал победителем IV Национальной анимационной премии «Икар» в номинации «Стартап». В конце 2020 г. сериал вышел эксклюзивно в онлайн-кинотеатре IVI. Летом 2021 г. проект стартовал на YouTube и с того момента собрал более 35 миллионов просмотров.

Автор и режиссер проекта Владимир Сахновский вместе с креативным продюсером Марией Терещенко и продюсером Десиславой Медковой выстроили сериал на многоуровневых трансформациях, когда учитель ведет себя как ребенок, а дети — как взрослые. Это интересный художественный ход помог вовлечь маленьких зрителей в игру, позволил удивлять и смешить их неожиданными поступками персонажей. А тембральный выбор голоса Бодо в исполнении Майкла Безыменского расширяет и дополняет образ героя.

Выполняя образовательную и развлекательную функции, сериал «Бодо Бородо» поможет родителям в системном обучении ребёнка широкому спектру дисциплин и наук, оставаясь при этом в юмористической тональности, будет способствовать развитию речи, логики и креативности и станет самым необычным учебным пособием в мире.

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