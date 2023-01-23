Мультсериал «Дракошия» – в утреннем слоте телеканала «Карусель»

С 23 по 27 января в 8:00 в эфире телеканала «Карусель» будут транслироваться новые серии анимационного проекта «Дракошия», рассказывающего о забавных приключениях волшебных дракош в облачной стране.

«Сериал «Дракошия» сразу обратил на себя внимание и собрал большую зрительскую аудиторию за январские праздники. С сегодняшнего дня всю неделю новые серии о забавных приключениях магических дракош можно смотреть с восьми утра, ранее эпизоды выходили в 10:40. Мы рады, что маленькие зрители будут начинать свой день вместе с нашими добрыми обаятельными героями», – отметила Альбина Мухаметзянова, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

По сюжету сериала, высоко в облаках находится страна Дракошия, где обитают волшебные существа – Дракоши, обладающие разного вида магией. Они сталкиваются с повседневными детскими неприятностями, с которыми справляются самыми невероятными способами. Например, Дракоша Тоша с помощью волшебных мыльных пузырей может поднимать вещи и других дракош, Пауи обладает суперсилой, Рути управляет ростом цветов и деревьев, Мисоля создает музыку и придумывает танцы, Тутуча оживляет неодушевленные предметы, Тайми обладает суперскоростью, а Вундер создает механические изобретения из облаков. Наблюдает за непоседливыми дракошами добрый дедушка Рубус – говорящее дерево, которое помогает маленьким героям превращать трудности в удивительные приключения.

Новый анимационный сериал «Дракошия» входит во франшизу «Дракоша Тоша» и производится анимационной компанией «ЯРКО» (входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа Холдинга»). Автор оригинальной идеи Дракоши Тоши – известный российский писатель, сценарист, продюсер Олег Рой.

Премьера мультсериала «Дракошия» состоялась на «Карусели» в декабре 2022 года. А с 14 января 2023 г. первые эпизоды вышли в эфире первого детского познавательного телеканала «О!».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.